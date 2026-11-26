TKP, İsrail takımı Hapoel Be'er Sheva ile oynadığı maçta Filistin pankartı açtığı için saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan Beşiktaş taraftarlarına destek açıklaması yaptı.

TKP'den yapılan açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa ve Siyonist işgale karşı Filistin halkının haklı direnişiyle dayanışma göstermek meşru olduğu kadar insani bir sorumluluktur" denilirken, "Beşiktaş tribünlerinde bu dayanışmayı sergileyen taraftarlara yönelik müdahale kabul edilemez. Stadyumlarda sermaye gruplarının ve emperyalist tekellerin reklamlarına sonuna kadar yer açanların, Filistin bayrağına tahammül edememesi açık bir ikiyüzlülüktür. Filistin halkının yanında duran tüm yurttaşlarımızı selamlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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