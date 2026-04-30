Gülistan Doku soruşturması: Aile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek

Dersim’de altı yıldır soruşturmasının üstü kapatılan Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin çalışmalar ailenin yıllar süren mücadelesi sonrası derinleştirilmiş, üniversite öğrencisinin dosyası cinayet soruşturmasına çevrilmişti.

Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı dosya kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Bu soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

ANKA'nın haberine göre, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda daha önce Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku bu kez Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verecek.

İfadelerin SEGBİS aracılığıyla alınması bekleniyor.