Gülistan Doku sorusu Soylu'yu sinirlendirdi, gazeteciye müdahale etti

Dersim’de altı yıldır soruşturmasının üstü kapatılan Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin çalışmalar ailenin yıllar süren mücadelesi sonrası derinleştirilmiş, üniversite öğrencisinin dosyası cinayet soruşturmasına çevrilmişti.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel soruşturma kapsamında tutuklandı ancak dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili herhangi bir adım atılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün Now TV haber muhabiri de eski Bakan ve AKP İstanbul Milletvekili Soylu'ya Gülistan Doku ile ilgili bir soru sormak istedi. Sinirlenen Soylu muhabire fiziki müdahalede bulunup "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel oldu.