Gülistan Doku soruşturması: Firari Altaş'ın ‘Savcıya her şeyi anlatırım’ mesajları dosyaya girdi

Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğu belirtilen Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'la yaptığı WhatsApp yazışmalarının soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.

İddiaya göre, Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasadışı yollarla ABD'ye giden Umut Altaş, 9 Ocak 2026 tarihli mesajlarında babasından hesabına 9 bin dolar göndermesini istedi. Sabah'ın haberine göre, Celal Altaş'ın buna karşılık daha önce gönderdiğini söylediği 150 bin doları geri istemesi üzerine, Umut Altaş'ın "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" dediği öne sürüldü.

‘Her şeyi anlatırım’ iddiası

Baba ile oğul arasında geçen yazışmalarda gerilimin arttığı da iddialar arasında yer aldı. Celal Altaş'ın oğluna sert sözler yönelttiği, buna karşılık Umut Altaş'ın da "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Ağabeyin sözleri de dosyada

Soruşturmada daha önce Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın açıklamaları da gündeme gelmişti. Sidar Altaş'ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana ‘Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi" sözlerini aktardığı iddia edilmişti.