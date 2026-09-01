Gülistan Doku dosyasından tutuklu eski valinin 'iftira' iddiasına 'dezenformasyon' yanıtı

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açıklama yaptı.

Sonel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şahsım ve ailem ile ilgili beş aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamında çıkan, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımız tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasının açıklığa kavuşturulmasının ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının en büyük arzusu olduğunu öne süren Sonel, "Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir" iddiasında bulundu.

Dostları ve sevdiklerine "kendilerinden şüphe duymamaları" için çağrıda bulunan Sonel, "Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gülistan kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık. Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa sürede Allah’ın izniyle bir araya geliriz.”

Doku ailesinin avukatından yanıt

Sonel'in açıklamalarına Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen yanıt verdi.

Sonel'in soruşturma dosyasını itibarsızlaştırmak amacıyla dezenformasyon içeren bir açıklama yaptığını vurgulayan Çimen, şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında iki ayrı dosyadan ve birçok suçtan tutuklu olan şüpheli Tuncay Sonel, X hesabı üzerinden soruşturma dosyamızı itibarsızlaştırmak amacıyla dezenformasyon şeklinde paylaşımlar yaptığı tarafımızca tespit edilmiştir. Mezkur şahsın X hesabı üzerinden soruşturma makamlarını ve işlemlerini itibarsızlaştırmak amaçlı paylaşımlarının engellenmesine yönelik gerekli yasal işlem tarafımızca başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamadı. Ailesinin Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020’de yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmalarından hiçbir sonuç elde edilemedi ve dosya uzun süre sonuçsuz kaldı.

Aradan geçen altı yılın ardından, raporlarından elde edilen yeni deliller ışığında soruşturma 2026 yılında tekrar açıldı. Savcılık talimatıyla yapılan teknik incelemeler, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından kamu gücü kullanılarak olayla ilgili delillerin karartıldığını ve organize bir örtbas süreci yürütüldüğünü ortaya koydu.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen ve dalgalar halinde devam eden operasyonlar kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Temmuz 2026'da "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte "suç delillerini yok etme ve değiştirme" suçlamalarıyla Sonel'in eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada ayrıca, dosyanın baş şüphelisi konumundaki Zaynal Abarakov ile eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, valinin koruma polisi ile Gülistan'ın telefon hesaplarına girerek verileri sildiği tespit edilen eski polis ve bilişim çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

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