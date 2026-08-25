Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntı: Eski valinin oğlu sekiz gün sonra aynı bölgede sabahlamış

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada “Şubat” kod adıyla yer alan gizli tanığın ifadeleri ile HTS, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Çimen’in aktardığına göre gizli tanık, Doku’nun 5 Ocak 2020’de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve bölgenin yakınlarında bir yere gömüldüğünü öne sürdü. Doku’nun telefonundan alınan son baz sinyalinin de söz konusu bölgenin yakınlarından geldiği belirtildi.

Şüphelilerin aynı bölgede olduğu öne sürüldü

Avukat Çimen, HTS kayıtlarına göre “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yanı sıra Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş’ın da olayın gerçekleştiği öne sürülen zaman diliminde Rostan mevkiinde bulunduğunu kaydetti.

Çimen, GSM baz verilerinin KGYS ve PTS kayıtlarıyla da desteklendiğini söyledi.

Olaydan sekiz gün sonra bölgede sabahladı

Dosyadaki dikkat çekici bir diğer kayıt ise 13 Ocak 2020 tarihine ilişkin.

Çimen’in açıklamasına göre Mustafa Türkay Sonel’in, Doku’nun öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen Rostan mevkiinde olaydan sekiz gün sonra geceyi geçirdiği ve sabaha kadar bölgede bulunduğu tespit edildi.

Çimen, söz konusu kayda ilişkin “İnsan öldürme olayından 8 gün sonra, yani 13 Ocak 2020 günü maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel’in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir?” diye sordu.

Soruşturma altı yıl sonra genişletilmişti

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolmasına ilişkin soruşturma, 2026 yılında yapılan yeni incelemelerin ardından genişletildi.

Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında Mustafa Türkay Sonel ve Doku’nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mustafa Türkay Sonel ile Erdoğan Elaldı “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de daha sonra delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla dosya kapsamında tutuklananların sayısı 16’ya ulaşmıştı.

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