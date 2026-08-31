Gülistan Doku soruşturmasında bir dalgıç polis tutuklandı

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden üçünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı, A.K ile V. İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Diğer yedi şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin 13 Nisan'da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan aralarında üst düzey kamu çalışanlarının da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu bulunuyordu.

Ardından yapılan üç operasyonda tutuklananlarla birlikte toplam sayı 28 olmuştu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.