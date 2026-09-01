Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.09.2026 , 14:44
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3’ü dün Erzurum Adliyesine getirilmiş ve bunlardan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklananların sayısı 30'a yükseldi
ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Bu gelişmeyle birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 30'a yükseldi.
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