Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, bazı şüphelilerin beyanlarına müdahale edildiğine ilişkin şaibeler bulunduğunu söyledi.

Şüphelilere soruşturma makamlarıyla doğru bilgileri paylaşmaları çağrısında bulunan Çimen, “Tuncay Sonel’in size ve ailenize daha fazla zarar vermesine izin vermeyin” dedi.

Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bazı avukatların birbiriyle ilgisiz kişileri aynı anda temsil ettiğini, şüpheli aileleri üzerinden dosya tanıklarına ulaşılmaya çalışıldığını ve bazı avukatların özel iletişim cihazlarının, şüpheliler arasındaki iletişimde kullanılmak üzere tahsis edildiğini öne sürdü.

Bu durumun dosya kapsamındaki bilgilerle sabit olduğunu savunan Çimen, bu tür eylemlerin artması nedeniyle şüphelilere ve ailelerine bazı hatırlatmalarda bulunma gereği duyduğunu bildirdi.

Çimen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gülistan Doku dosyası kapsamında soruşturmaya neden olan kişi Tuncay Sonel’dir. Görüleceği üzere onun da tek gayesi kendisini kurtarmaktır. Bunun çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu soruşturmada size katkı sağlayacak olan Doku ailesinin beyanıdır. Doku ailesi de tüm bu süreci gözlemleyip sonuca göre bazı şüphelilerin hukuki durumunun değişmesi için girişimlerde bulunacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en temel durum Tuncay Sonel tarafından size yapılacak olası yönlendirmelerden uzak durmanızdır. Geçmişte fark etmeyip geldiğimiz aşamada anlamlandırdığınız hususları açık yüreklilikle soruşturma makamlarına bildirmenizdir. Soruşturma sırasında verdiğiniz ifadelerde veya ek ifadelerinizde doğru temelde hareket ediyor olmanızdır. Tüm bu hususlarda iyi niyetle hareket eden şüphelilerin hukuki durumuyla ilgili lehlerine olacak şekilde girişimlerimizin olacağını bilmenizi isterim. Örneğin, Abdülvahap Pusat’ın hukuki durumu hakkında koordinasyonumuzun hazırlık toplantısında bazı tartışmalar yapılmıştır. Tuncay Sonel’in size ve ailenize daha fazla zarar vermesine izin vermeyin.”

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