'Gülen hastaneye kaldırıldı' mesajında iki tuhaflık: Kimdir bu Suat Yıldırım?

Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığını duyuran Cemaat, mesajında Suat Yıldırım'ın geçmiş olsun dileğine de yer vermişti.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bu ismin mesajda yer almasının nedeninin Mustafa Özcan'ın operasyonuyla ilgili olduğunu öne sürerken, gazeteci Murat Yetkin, Yıldırım'ın Gülen'in yerine adaylığının gündemde olduğunu öne sürdü.

Yetkin, "Fethullah Gülen hastanede, yerine aday Suat Yıldırım mı?" başlıklı yazısında, Cemaat'in paylaştığı duyuruda iki tuhaflığa işaret etti.

"Gülen’in hastaneye kaldırıldığı Kurban Bayramı tebriki mesajı içinde verilmişti. Bu dikkat çeken ilk tuhaflıktı. Bir başka tuhaflık da Bayram tebriki içinde verilen hastaneye kaldırıldığı mesajında bir ismin Gülen ile bayramlaşmasının ve selamının aktarılmasıydı. Bu isim Prof. Dr. Suat Yıldırım idi" diyen Yetkin, Suat Yıldırım'ın kim olduğuna ve Cemaat'teki rolüne ilişkin şu bilgileri aktardı:



"İçişleri Bakanlığının terörist olarak 10 milyon lira ödülle aradığı 78 yaşındaki Yıldırım, Fethullah Gülen’in en yakınındaki isimlerinden. Bir dönem aynı evi paylaşmışlar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı “FETÖ Çatı Davasında” Gülen ile birlikte “firari” diye dosyası ayrılan sanıklarından. Örgütlenme şemasında “Başyüceler Şurası” diye bilinen en dar danışma kurulu içinde yer aldığı ve devlet içindeki yasadışı örgütlenmeden sorumlu olan “Tayin heyetinde” bulunduğu iddia ediliyor. 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları ve Ocak 2014’te Suriye’ye MİT TIR’ları hadiseleri ardından AK Parti hükümetince Paralel Devlet Yapılanması ve FETÖ adlandırmalarıyla yasa dışı ilan edilen örgütün yöneticilerinden olduğu iddia edilip aranmaya başlayınca, Eylül 2015’te Türkiye’den kaçmış. Yani örgütün 2016 darbe girişimi öncesinde yurt dışına çıkarttığı isimlerden.

Yıldırım 1993-95 yıllarında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yapmış. Dekanlığı sırasında Sakarya İlahiyat’ta yüksek lisans öğrencileri arasında Adil Öksüz de var.

Öksüz, 15 Temmuz’dan birkaç gün önce Fethullah Gülen ile irtibat amacıyla -Kemal Batmaz ile birlikte- ABD’ye gidip gelen, o gece darbecilerin karargâh olarak kullandığı Ankara’da Akıncı (Mürted) üssü civarında yakalanıp sonra hala aydınlatılamayan şekilde serbest bırakılan kişi. Yıldırım’ın sanık olarak yargılandığı davalar arasında Fenerbahçe Spor Kulübüne Şike Davası üzerinden kumpas kurmak da bulunuyor. Dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yargılandığı dava beraatle sonuçlanmıştı. Fethullah Gülen’in ölümü ya da çekilmesi durumunda yerine geçebilecek isimler arasında Ergenekon, Balyoz, OdaTV gibi davaların planlayıcısı ve “Türkiye İŞmamı” olduğu öne sürülen Mustafa Özcan, Fethullah Gülen’in özel kalem müdürü ve akrabası Cevdet Türkyolu ve Fatih Üniversitesi önceki rektörlerinden Ali Şerif Tekalan da sayılıyordu."