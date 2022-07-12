'Gülen tekrar fenalaştı, tedavi sonuç vermeyince acil hastaneye yatırıldı'

'FETÖ ile Sivil Mücadele Platformu'nun avukatı Burak Bekiroğlu, Cemaat'in Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığına yönelik açıklaması sonrası dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Gülen tekrar fenalaştığı için hastaneye kaldırıldı... kaç gündür kamptaki tedavi sonuç vermeyince acil hastaneye yatırıldı..." iddiasında bulunan Bekiroğlu, "bayram namazı vs görüntüleri veremedikleri için Herkul.org sitesi algı için yalandan bu mesajı yayınladılar" ifadesini kullandı.

Cemaat'in yaptığı hastaneye kaldırıldı açıklamasında Gülen'in durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.