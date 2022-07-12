Açıklamasıyla gündem olmuştu: SADAT'ta kritik istifa

MKE’nin ürettiği silahları SADAT’ın yurtdışına sattığını söyleyen SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe’nin SADAT'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Efe, geçen mayıs ayında verdiği bir röportajda “MKE ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” demişti.

TBMM KİT Komisyonu’nda geçen haziran ayında konuşan MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, “MKE AŞ’nin SADAT ile alışverişi olmamıştır” demişti

İddia Dışişleri tarafından da yalanlanmıştı.