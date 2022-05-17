SADAT’ın ortağı kurumun bilinmeyen faaliyetini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "terörist yetiştiriyor", "seçim güvenliğini hedef alıyor" dediği SADAT'tan açıklama geldi.

Kurumun ortaklarından ve yönetim kurulu üyelerinden olan Mehmet Naci Efe, BirGün'den İsmail Arı'nın sorularını yanıtladı:

Silahlı gruplara eğitim veriyor musunuz?

Ben SADAT’ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurt dışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz.

ASELSAN ve Makine Kimya ürettiği silahları ve mühimmatları neden kendisi doğrudan satmıyor? Siz neden aracısınız?

ABD’nin böyle 77 tane şirketi var. Türkiye’de böyle şirketler var ama bir şekilde SADAT’ın üzerine gidiliyor. Mesela Suudi Arabistan beş tane Amerikan şirketinden hizmet alıyor. Kara, hava kuvvetleri için hatta Mekke ve Medine’nin güvenliği için de böyle hizmetler alıyorlar.

SADAT askeri mühimmat satışı mı yapıyor?

Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?’ diye sorduklarında da anlatıyoruz. SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi. Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel.

İnternet sitenizde gayrinizami harp eğitimi (pusu, baskın, yol kapaması, sabotaj) verdiğinizden bahsediyorsunuz. Bu eğitimleri verdiniz mi?

Biz sadece fikir veririz. 'Şunu böyle böyle yapacaksınız' deriz. Şu ana kadar da kesinlikle yapmadık. Bizden teklif isteyenler oldu ama yapmadık.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener SADAT’ın Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu iddia etmişti. Yurt içinde ve yurt dışında silahlı veya silahsız eğitimler veriyor musunuz?

Türkiye'de ve dünyada herhangi bir ülkede eğitim vermedik ve verilmeyecek de. Bu bizim işimiz değil çünkü. Biz sadece danışmanlık ve proje firmasıyız. Projeyi hazırlarız, 'Bunu buradan alacaksınız, bunun kullanımı bu şekilde oluyor, atış alanlarını böyle, eğitim alanlarınız şu şekilde kurun' deriz.