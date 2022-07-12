'Gülen hasta' haberlerinin aslı çok farklı iddiası

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberlere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"'Fetullah hasta' haberlerinin perde arkası" başlıklı yazıda Uğur, bu haberlerin arkasında Cemaat içindeki kavgaların olduğunu öne sürdü.

Uğur, Cemaat'in artık tamamen Mustafa Özcan'ın kontrolünde olduğunu, hasta haberlerini de onun yaydığını iddia etti.

Uğur'un iddialarını içeren yazı şöyle:

"Bilirsiniz böyle “haberler”e hep mesafeli dururum ve kesin bir sonuca ulaşmadan da yazı yazmamayı tercih ederim. Bu yüzden de şaka gibi ama CHP’lilerin hâlâ “Müstear adlı MİT” sandığı haber kaynağım Ümit Akdemir’i aradım.

Embesillikler üzerine vakit kaybetmeden hemen konuya girelim.

Ümit Akdemir’in ilk sözü “Örgüt yönetimi kasıtlı yayıyor bu hastalık haberlerini” oldu.

Haydaa! Neden ki?

Ümit yaklaşık 15-20 gün önce örgütte bir kaynama olduğunu söylemişti de “Biraz daha detay öğreneyim sonra ararım seni abi” demişti, onu hatırlıyorum. Şimdi Ümit’in anlattıklarından derleyerek yazıyorum.

Asıl mesele şu:

Gülen sonrası en güçlü aday malum Mustafa Özcan. Gülen’in kara kutusu. FETÖ arşivinin tek sahibi. Örgüt içindeki tüm gayrimeşru ilişkiler ve birtakım bürokratlar o arşivde kayıtlı. Bir zamanlar Türkiye imamı olduğu için mahrem imamların tamamı kendisine bağlıydı. Arşivin tek sahibi olmasının sebebi bu. Bunu bir güç unsuru olarak elinde tutmayı sürdürmekte ve onları yönlendirebilmekte.

Dahası FETÖ darbe girişiminin Türkiye acentesi Adil Öksüz elinde.

İşte bu noktada hem Gülen’in de eli mahkûm Mustafa Özcan’a. Daha önce anlatmıştım. Mustafa Özcan, FETÖ elebaşı nezdinde 15 Temmuz öncesi itibarını kaybetmiş ve Türkiye imamlığından alındığı için darbe hazırlıklarından haberdar edilmemişti. Gerçi Özcan’ın bağlantıları o kadar güçlü, örgüte o kadar hâkim ki her gelişmeyi yakından izlemişti ama sanki bilmiyormuş gibi davranmayı tercih etmişti. Sonuçta FETÖ’cüler 15 Temmuz hain darbe girişiminde tepelenince Mustafa Özcan bunun faturasını Fetullah Gülen ve yakın çevresine çıkarmakta gecikmedi.

O tarihten itibaren yavaş yavaş yol almaya başlayan Özcan artık örgütü tamamen ele geçirmiş sayılabilir. Geçtiğimiz aylarda itiraz edecek gibi olanları, başkaldıranları tehditle ya da dayakla susturmayı başardı.

-Fetullah Gülen’in yayınlarını durdurdu.

-Ülke imamlarının Gülen'le görüşmesini yasakladı

-Gülen’in yanındaki üniteleri lağvederek kendisi yeni bir ünite kurdu.

Örgütün üst ve alt düzey yönetimleri bu kadar yapısal değişikliklere gidilmesinden dolayı ufak ufak homurdanmaya başlamıştı ama son olay bardağı taşıran damla oldu.

Malum FETÖ elebaşı illegal bir örgütü yönettiği için imamlara notlar göndermekte. Bu notların ondan geldiğini ifade eden bir işaret vardı her zaman: ÜÇ YILDIZ…

İşte Mustafa Özcan o üç yıldızı da kaldırdı. Bu, tabanda da tedirginliğe sebep oldu. “Hoca efendi nerede, neden konuşmuyor, neden her şey değişiyor?” demeye başladılar.

Mustafa Özcan örgütü ele geçirirken kantarın topuzunu kaçırdık diye düşünmüş olmalı ki ufaktan ortaya çıkan söylenmeleri önlemek için formülü buldu:

“Hoca efendi hasta, onun için konuşamıyor!..”

İşte yukarıda bahsettiğim haberleri çıkaran ve “Hoca efendi'nin burnu tıkandı, Hoca efendi hasta, hastaneye gitti, tetkik yapıldı, dua edin vb.” açıklamaların sebebi bu durum.

Ve Kurban Bayramı mesajında da kelebeği kondurdu Özcan. Çünkü FETÖ adına yayınlanan bayram mesajının altındaki imza Suat Yıldırım adlı örgüt yöneticilerinden birine ait. Oysa Suat Yıldırım, Fetullah Gülen’den hem yaşça daha büyük ve çok daha hasta.

Özcan “Heyet hâlinde yönetiyoruz” görüntüsü vermeye çalışıyor.

Zaten yakında fişi çekilir hepsinin."