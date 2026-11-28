Termodinamik yasaları diplomasi masasına oturduğunda

22 Kasım 2026 gecesi Antalya’da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) kapanış tokmağı masaya indiğinde, takvimler planlanan bitiş tarihinin tam iki gün ötesini gösteriyordu. Üç on yılı aşan BM iklim görüşmeleri tarihinin en uzun soluklu oturumu, yaklaşık iki yüz ülkeden gelen binlerce delegenin ana bir siyasi sonuç bildirgesi ('Antalya Paktı') üzerinde uzlaşamadan evlerine dönmesiyle sonuçlandı. Diplomatik koridorlarda bu tablo hemen 'oybirliği (konsensüs) mekanizmasının tıkanması' ya da 'son dakika metin pazarlıklarının yorgunluğu' olarak etiketlendi. Oysa bir iklim bilimci gözüyle bakıldığında Antalya’daki kırılma, sıradan bir prosedür kazası değil; atmosferin değişmez fizik kuralları ile fosil yakıtlara dayalı ekonomik çıkarların kafa kafaya çarpışmasının kaçınılmaz sonucuydu.

İklim sistemi, atmosfer kimyası ve gezegenin enerji dengesi, diplomatların kapalı kapılar ardında kelimelerle oynayarak esnetebileceği bir müzakere metni değildir. İnsan etkinlikleriyle atmosfere salınan her bir ton karbondioksit, metan ve diazotmonoksit, yer sisteminin ışınım dengesini değiştirir ve ısı birikimini artırır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2025 Salım Açığı Raporu’nun açıkça ortaya koyduğu üzere, ülkelerin halihazırda uyguladığı politikalar gezegenimizi yüzyıl sonunda sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2.8 °C’lik tehlikeli bir ısınma patikasına sürüklüyor. Ülkelerin verdikleri tüm koşullu ve koşulsuz ulusal taahhütler eksiksiz yerine getirilse bile küresel sıcaklık artışı 2.3 ile 2.5 °C bandına ulaşıyor. Paris Antlaşması’nın 1.5 °C sınırı artık yalnızca diplomatik bir temenni değil; biyosferin, tarım sistemlerinin ve kıyı uygarlıklarının güvenli yaşam kuşağını tanımlayan fiziksel bir eşiktir.

Ne var ki Antalya’da müzakere masasının etrafında dönen tartışmalar, bu fiziksel aciliyetten kopuk bir 'sözcük mühendisliğine' dönüştü. Zirve öncesinde de uyardığım gibi, iklim konferansları bilimsel bilgiyi bağlayıcı yatırımlara ve salım azaltım kararlarına dönüştürmek yerine giderek dev birer kurumsal tanıtım ve ağ kurma fuarına benzeme riski taşıyor. Antalya’da bu yapısal zaaf, zirvenin yönetim mimarisindeki tarihsel bir çelişkiyle birleşince sistem tamamen kilitlendi.

Kömür ekonomilerinin ortaklığında kredibilite açığı

COP31’in ev sahipliği üzerinde bir yıl önce yaşanan diplomatik düğümü çözmek için Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez ikili bir başkanlık formülü devreye sokuldu: Türkiye konferansın ev sahibi ve başkanı olurken, görüşmelerin yönetimi Avustralya’ya bırakıldı. Kağıt üzerinde farklı coğrafyaları birleştiren yaratıcı bir uzlaşı gibi sunulan bu model, iklim bilimi ve enerji ekonomisi açısından derin bir çıkar çatışmasını barındırıyordu. Küresel karbonsuzlaşma sürecine liderlik etmesi beklenen iki ülkenin de kendi iç ekonomilerinde fosil yakıtlardan çıkışa dair inandırıcı bir takvimi bulunmuyordu.

Avustralya, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde ekonomisi kömür üretimine ve ihracatına en sıkı biçimde bağlı gelişmiş ülkelerden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye ise elektrik üretiminde en büyük payı hâlâ kömüre ayırıyor; son on yılda kömürlü termik santrallerden elde edilen elektrik üretimini yaklaşık üçte bir oranında artırmış durumda ve ulusal planlarında kömürden çıkışa dair bağlayıcı bir tarih yer almıyor. Dahası, iki eş başkan ülke arasındaki ikili kömür ticareti bile tedarik zinciri salımları açısından enerji analistlerinin dikkat çektiği önemli bir kalem oluşturuyor. Kendi evinde fosil yakıtlardan çıkış iradesi göstermeyen iki aktörün, Suudi Arabistan ve Rusya gibi petrol devlerinin direncini kırarak küresel bir dönüşüm uzlaşısı inşa etmesi beklenemezdi.

Bu yapısal zayıflık, eş başkanlığın sunduğu nihai karar taslağında bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. ABD’nin Paris Antlaşması’ndan çekilme süreciyle masada yer almaması ve büyük Avrupa ülkelerinin lider düzeyinde zayıf katılımı nedeniyle oluşan jeopolitik boşlukta, fosil yakıt lobileri taslak metne damgasını vurdu. Üç yıl önce Dubai’de (COP28) büyük zorluklarla metne giren 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' (transitioning away from fossil fuels) ifadesi Antalya taslağından tamamen çıkarıldı. Bunun yerine, henüz ticari ölçekte salımları durdurmaktan çok uzak ve az sayıdaki gelişmiş ülke tarafından erişilebilir olan Karbon Yakalama ve Depolama (CCS) teknolojilerine 2035 yılına kadar yılda 1 milyar tonluk iddialı bir hedef konuldu ve Türkiye’nin amiral gemisi önerisi olan '35x35 Elektrifikasyon Taahhüdü' öne çıkarıldı.

'35x35 Elektrifikasyon' paradoksu: Kömürle çalışan bir elektrik çağı mı?

2035 yılına kadar dünya genelinde nihai enerji tüketiminde elektriğin payını %35’e çıkarmayı hedefleyen '35x35' girişimi, ilk bakışta kulağa modern ve iklim dostu bir vizyon gibi gelebilir. Ulaştırmanın, binaların ve sanayinin elektrikleşmesi gerçekten de temiz enerji dönüşümünün temel direklerinden biridir. Ancak termodinamik ve enerji sistemleri açısından kritik soru şudur: O elektriği hangi kaynaktan üreteceksiniz? Ankara’nın sunduğu çerçeve, elektriğin temiz ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmesini şart koşmayan 'teknoloji-nötr' bir dil kullanıyordu.

İşte bu belirsizlik, zirvedeki büyük yarılmanın fitilini ateşledi. Petrol ve kömür üreticisi ülkeler açısından kaynağı tanımlanmamış bir elektrifikasyon hedefi, kömürlü termik santrallerin ve doğal gaz çevrim santrallerinin ömrünü uzatmak için kusursuz bir açık kapı anlamına geliyordu. Buna karşılık Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Norveç, Latin Amerika ülkeleri ve deniz seviyesinin yükselmesiyle varoluşsal tehdit altında bulunan küçük ada devletlerinden oluşan yaklaşık 90 ülke, fosil yakıtların adını dahi anmayan bu metni 'fosil yakıtları aklama (greenwashing)' olarak niteleyerek reddetti. İrlanda İklim Bakanı Darragh O’Brien’ın 'Fosil yakıtları aklayan bir COP’u kabul etmeyeceğiz' çıkışı ve Marshall Adaları temsilcilerinin uyum finansmanı yokluğuna yönelik tepkisi, Antalya’daki diplomatik çöküşün özeti oldu.

Türkiye’nin iç enerji ikilemi ve Doğu Akdeniz iklim sıcak noktası

Türkiye’nin Antalya’daki ekonomi-politik ve diplomatik görüşme çizgisi, aslında içeride izlediği iki yönlü enerji ve ekonomi politikasının dışa vurumuydu. Bir yandan güneş ve rüzgâr kurulu gücünde önemli adımlar atan, şebeke esnekliği için 33 GW’ın üzerinde batarya depolama kapasitesi onayı veren, Temmuz 2025’te ilk İklim Kanunu’nu (7552 sayılı Kanun) yasalaştıran ve AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum amacıyla Ağustos 2026’da Salım Ticaret Sistemi (ETS) Yönetmeliği’ni yürürlüğe koyan bir Türkiye var. Diğer yandan ise doğal gazının %95’ini, ham petrolünün %83’ünü ve kömürünün %60’ını ithal eden; cari açığı ve enerji faturasını düşürmek gerekçesiyle yerli linyit kaynaklarını stratejik güvenlik meselesi sayan bir ekonomi politikası bulunuyor.

Ancak İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından BMİDÇS’ye sunulan İkinci İki Yıllık Şeffaflık Raporu ve Dokuzuncu Ulusal Bildirim verileri, piyasa altyapısı kurmanın tek başına atmosferdeki sera gazı birikimini azaltmadığını kanıtlıyor. Resmi verilere göre Türkiye’nin toplam sera gazı salımları 2024 yılı itibarıyla arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) hariç 584.5 milyon ton karbondioksit eşdeğerine (MtCO₂e) ulaşarak 1990 düzeyine göre %155 artış gösterdi; bu salımların %71.8’i doğrudan enerji sektöründen kaynaklandı. Kasım 2025’te sunulan İkinci Ulusal Katkı Beyanı’nda (NDC 3.0) 2035 yılı için belirlenen 643 MtCO₂e’lik üst sınır ise 2018 net salımlarının (458.8–463 MtCO₂e) yaklaşık %39–40 üzerinde yer alıyor. Benzer biçimde, Ağustos 2026’da yayımlanan nihai ETS Yönetmeliği de mutlak bir salım tavanı ve yıllık zorunlu azaltım katsayısı koymak yerine kritik kararları gelecekteki kurul düzenlemelerine bıraktı.

Oysa iklim değişikliğinin fiziksel ve ekolojik sonuçları Türkiye’ye diplomatik erteleme lüksü tanımıyor. Türkiye, küresel iklim modellemelerinin en yüksek riskli bölgeler arasında gösterdiği Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının tam merkezinde yer alıyor. Türkiye'nin BM'ye sunduğu İkinci İki Yıllık Şeffaflık Raporu verileri Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklığının 1991–2020 normalinde 13.9 °C’ye çıktığını doğrularken; yürüttüğümüz klimatolojik araştırmalar sıcak hava dalgalarının sıklık, süre ve şiddetinde önemli artışlar olduğunu, artan atmosferik buharlaşma talebinin yağış miktarı değişmese bile şiddetli tarımsal ve hidrolojik kuraklıkları tetiklediğini gösteriyor. Yarı kurak step ve yazı kurak ve çok sıcak Akdeniz iklim kuşaklarının ülke içinde hızla genişlediği bir dönemde, Antalya’da bazı ülkelerin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 7. Değerlendirme Raporu takvimini 2028 Küresel Durum Değerlendirmesi’ne yetişmeyecek şekilde sulandırmaya çalışması, bilim-politika arayüzüne vurulmuş ağır bir darbe oldu.

Antalya’dan geleceğe: İklim diplomasisi nasıl kurtarılır?

Antalya zirvesinin tamamen sıfır sonuçla kapandığını söylemek bilimsel dürüstlükle bağdaşmaz. Siyasi sonuç bildirgesi çökmüş olsa da müzakereciler adil geçiş çalışma programının uzatılması, iklim uyumu göstergeleri ve İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi’nin (GST2) başlatılmasını içeren 36 teknik kararda uzlaştı; 150 ülke ve yüzlerce yerel yönetim ile şirket gönüllü elektrifikasyon paketine imza attı. Hukuki açıdan bakıldığında da Antalya’da yeni bir siyasi bildiri çıkmaması, ne Paris Antlaşması’nı ne de Dubai’deki fosil yakıtlardan uzaklaşma kararını geçersiz kılıyor.

Bununla birlikte COP31, yaklaşık 200 ülkenin tamamının onayını arayan mutlak oybirliği (konsensüs) kuralının, fosil yakıt çıkarlarına fiili bir veto hakkı tanıyarak küresel iklim eylemini felç ettiğini tartışmasız biçimde ortaya koydu. Avrupa Komisyonu yetkililerinin ve BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell’in zirve hemen sonrasında COP formatında köklü reform çağrısı yapması bu gerçeğin itirafıdır. 2027’de Etiyopya’da düzenlenecek COP32 öncesinde önümüzde üç hayati ders duruyor: Birincisi, BM iklim görüşmelerinde prosedürel ve operasyonel kararlar için nitelikli çoğunluk oylamasına geçilmelidir. İkincisi, evrensel uzlaşı tıkandığında iklim liderliği 'istekliler koalisyonlarına', 'temiz sanayi ittifaklarına' ve karbon yoğunluğunu ticaret kurallarıyla sınırlayan mekanizmalara kaymalıdır. Üçüncüsü ise Türkiye gibi iklim değişikliğinden (şiddetli hava ve iklim olayları ve afetleri vb.) doğrudan etkilenen ülkeler, karbon piyasalarını bilimsel karbon bütçesiyle uyumlu mutlak salım tavanlarına bağlamalı ve kömürden adil çıkış takvimini gecikmeksizin başlatmalıdır. Unutmamak gerekir ki görkemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmak ile iklim krizine liderlik etmek aynı şey değildir; atmosferi de içeren fiziksel iklim sistemi yalnızca ölçülebilir salım azaltımlarını dikkate alır.

*Prof. Dr. Murat Türkeş, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi