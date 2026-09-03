Girne'deki gemi faciasında can kaybı 10'a yükseldi: 'Başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır'

Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, 30 Eylül tarihinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra su almaya başlamış ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.

Gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Gemi kazasının ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

'Başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak için Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti.

Burada ilk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşen Yılmaz, daha sonrasında kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, Erhürman'a yönelik ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin güncel bir haberi paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarı çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra kimin naaşına ulaşıldığı kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlar, çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır."

Sağ olarak kurtulan yolculardan 131'inin tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiklerini aktaran Yılmaz, "Şu anda hastanelerde sadece iki hasta bulunuyor. Şu an itibarıyla aldığımız bilgi, iki hastamızın da hayati bir tehlikesi olmadığı yönünde" dedi.

'İşbirliğiyle gerekli tüm soruşturmalar yapılacak'

Yılmaz, "İlgili kurumların yetkililerinden kazanın meydana gelişine, sahadaki faaliyetlere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi aldık. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarının işbirliğiyle gerekli tüm soruşturmalar yapılacak ve kimin ihmali varsa, kimin sorumluluğu varsa, hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

Geminin hangi şartlarda sefere çıktığından, teknik yeterlilik ve denetim kayıtlarına, mürettebatın tutumundan, ilgili kurumların kararlarına kadar bütün sürecin titizlikle inceleneceğini söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:

"Kazaya ilişkin soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülecek, facianın yaşanmasında ihmal veya kusuru bulunanların tespit edilmesi halinde hukukun gerektirdiği adımlar inanıyorum ki kararlılıkla atılacaktır. Bir daha benzer hadiselerin, faciaların yaşanmaması adına, atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler varsa, bunların da tespit edilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs ile Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bugün Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır."

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