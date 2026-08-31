Girne'deki deniz faciası: Kayıp 18 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu ve sekiz kişilik mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, sekiz kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin Girne açıklarında alabora olması sonucu battığını ve 514 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Gemiden 241 kişinin kurtarıldığını dile getiren Erhürman, "Gemideki sekiz kişi yaşamını yitirdi, 18 kişiyi arıyoruz" dedi.

Cenazesine ulaşılan sekiz kişiden dördünün kimliğinin belirlendiğini, dördünün kimlik tespit çalışmasının sürdüğünü aktaran Erhürman, kaybolanlarla ilgili arama çalışmalarının Türkiye'den gelen ilave kurtarma unsurlarıyla aralıksız devam ettiğini söyledi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den üç uçak, dört insansız hava aracı (İHA), altı helikopter, dört Sahil Güvenlik botu, bir hücumbot, bir fırkateyn ve bir karakol gemisinin, Kuzey Kıbrıs'tan ise dört Sahil Güvenlik botu, iki helikopter, bir hücumbot ve bir karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekiplerinin katıldığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler ve kayıplar için ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan etti.

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