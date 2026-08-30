Girne'de yolcu gemisi alabora oldu: 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi aranıyor

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 4 mil kuzeyinde, saat 12.00'de meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı gemide 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunduğunu duyurdu.

Ölü sayısı 8'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 23 kişiyi arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet’te can kaybının 8’e yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın son açıklamasına göre halen 18 kişiye ulaşılabilmiş değil.

Arıklı: Gemi iki ay önce denetimden geçmişti

Geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğunu belirten Bakan Arıklı, Türkiye’den bu derinlikte arama yapmak için tam donanımlı gemi ile dalgıçların birkaç saat içinde bölgeye ulaşacağını söyledi.

BRT’ye konuşan Arıklı, bugün batan geminin daha iki ay önce “Akdeniz” tersanesinde “Türk Loydu” adlı bir şirketin denetiminden geçtiğini kaydetti.

Arıklı geminin çok kısa sürede su almaya başladığını ve battığını belirterek, gemini neden battığının anlaşılması için karakutuya ulaşılması gerektiğini söyledi.

Kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı

Başbakan Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet’le ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gemi kaptanı ile 7 görevlinin tutuklandığını açıkladı. Üstel, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını, herhangi bir ihmal veya sorumluluk tespit edilmesi halinde gereğinin yapılacağını belirtirken, arama-kurtarma çalışmalarının kayıplara ulaşılana kadar aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.



Video: Özgür Gazete Kıbrıs

Ulaşılamayan kişilerin geminin içinde sıkışmış olma ihtimali

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada kurtarılan yolcuların hastanelere hızlı şekilde ulaştırıldığını belirterek, sağlık durumlarının Sağlık Bakanlığı’ndan aktarıldığı kadarıyla kötü olmadığını söyledi.

Kıbrıs Postası’nın aktardığına göre Erhürman, “Ulaşamadığımız 23 insanımız var. Çok yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Geminin 500 metrenin üzerinde derinlikte bulunduğunu belirten Erhürman, şu anda yüzeye yakın bölgelerde arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye’nin de çalışmalara destek verdiğini ifade eden Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yanımızda olduğunu belirttiler, onlar da buraya intikal etme çabası içerisinde” dedi.

Erhürman, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, dün hava koşullarının kötü olduğunu ancak bugün hava şartlarının kötü olmadığını söyledi. Kazanın nedenine ilişkin spekülasyon yapılmasının doğru olmayacağını belirten Erhürman, nedenlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yoğun şekilde başlatıldığını ifade etti.

Ulaşılamayan kişilerin geminin içerisinde sıkışmış olma ihtimaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Erhürman “Umarım hepsine ulaşabiliriz. İnşallah öyle değildir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, mevcut rakamlarda değişiklik yaşanabileceğini, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Kıyıya dönmeye çalışmış

Filo Denizciliğe ait geminin kaptanının alabora olmadan kısa süre önce acil durum çağrısı yaptığı öğrenildi.

Yerel basınına göre, kaptan geminin baş bölümünden su aldığını fark etti ve bunun üzerine geri dönme girişiminde bulundu, ancak bu girişim başarılı olmadı.

'Kabin su alıyor dedik, görevliler 'Bir şey olmaz' dedi!'

Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan kazadan kurtulan yolcular geminin su almaya başlamasının ardından görevlileri uyardıklarını ancak ilk etapta durumun ciddiye alınmadığını söyledi.

Yolcuların aktardığına göre, geminin içerisinde su görülmeye başladığında görevlilere haber verildi. Bir yolcu yaşananları, “Kabin su alıyor dedik, görevliler ‘Bir şey olmaz’ dedi” sözleriyle anlattı.

Geminin daha fazla su almasıyla birlikte durumun kontrolden çıktığını belirten yolcular, camların kırılmasının ardından tahliye için harekete geçildiğini söyledi. Yolcular “Camlar patladıktan sonra kaçalım dediler” ifadelerini kullandı.

Kazazedeler, tahliye sırasında özellikle yaşlı yolcuların büyük güçlük yaşadığını da anlattı. Yolcuların ifadelerine göre geminin yan yatması ve içerisindeki eşyaların hareket etmesi nedeniyle bazı kişiler bulundukları yerlerden çıkmakta zorlandı. Bir kazazede, “Yaşlı insanlar vardı, koltuğun altına sıkıştı, çıkamadılar” dedi.

Bölgede kriz masası oluşturuldu.

Dün 'turuncu kod' alarmı verilmiş

Dün Kuzey Kıbrıs'ta gök gürültülü fırtına, dolu ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından 'turuncu uyarı' yayımlandığı öğrenildi.

Girne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekilirken, Sivil Savunma Teşkilatı, yerel saatle 10.00-19.00 arasında bazı bölgelerde şiddetli fırtına ve yağışların etkili olacağını bildirdi.

Kıyıya ulaştırılan yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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