Girne'deki gemi kazası: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının dolayı görevden alındı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi.

Görevden alındı

Gemi kazası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Başbakan Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bakanlık görevinden alındığını duyurdu.

Üstel, soruşturmayı genişlettiklerini aktararak, "Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'mız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim. Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın, söz konusu kararın öncesinde yürütülecek hukuki süreçler için dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği öğrenildi.

20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

Geminin alabora olması nedeniyle kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıklandı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtildi.

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