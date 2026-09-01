Girne'deki feribot faciası göz göre göre gelmiş: Gemi çatlaklara rağmen yola çıkmış

Kuzey Kıbrıs’ın Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik’e ait Filo Jet isimli yüksek hızlı deniz otobüsünün Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra su alması ve batmasıyla meydana gelen kazaya yönelik hukuki süreç ve araştırmalar devam ediyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği tüm incelemeler yapıldıktan sonra netleşecek.

Geminin yolculara yönelik sorumluluk sigortası ve gövde sigortası olması nedeniyle araştırmaya katılanlar arasında sigortacılar da bulunuyor. Sigortacılar tarafından eksperler, asistan şirketleri ve bilirkişiler atandı; incelemeye de başlandı.

Batan geminin hikayesi

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, Filo Jet, Mersin’de kurulu ve Kuzey Kıbrıs’ta da ofisleri olan Filo Denizcilik şirketine ait. Gemi, 2001 yılında Fransa’da inşa edilmiş. Bu gemi, 2013 yılında Hatay’ın İskenderun Limanı’ndan, Mısır’a başlatılan düzenli yolcu ve Ro-Ro (arabalı yük gemisi) seferleri için Fransa’dan Türkiye’ye getirilmiş.

Gemi Türkiye’ye getirilmiş ancak, getiren şirketin yaşadığı finansal sorunlar ve icra davaları nedeniyle 2 yıl boyunca bir rıhtımda bekletilmiş. İki yıl önce ise gemiyi Filo Denizcilik satın almış.

Gemi İskenderun Akdeniz Tersanesi’nde tamir ediliyor ve kapsamlı bakımdan geçiyor. Yapılan kontrollerde, gemide hiçbir sorun bulunmadığı iddia ediliyor.

Sebep 'yanlış kullanım ve personel yetersizliği' mi?

Habere göre uzmanlar, kazanın nedenini geminin yanlış kullanımına ve personel yetersizliğine bağlıyor. Bu tarz gemilerde çelik konstrüksiyon olmadığı, kompozit benzeri özel malzemeden oluştuğu, yüksek süratli gemiler olduğu ve üç metreden yüksek dalgalara sokulmaması gerektiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Hürriyet

Kuvvetli fırtınada dalgalara maruz kalmış

Eksperlerin elde ettiği bilgiye göre kazadan birkaç gün önce Filo Jet gemisi, kuvvetli fırtınada, 30 knot (nat) rüzgârda yol almaya çalışmış ki, bu da 4-4,5 metre yüksekliğinde dalgalar anlamına geliyor. Uzmanlar, bu durumu, "Gemiyi kötü havaya vurmuşlar" diye anlatıyor.

Geminin bu dalgalarda zarar görmüş, zeminin çatlamış veya kırılmış olabileceği söyleniyor.

Habere göre eldeki videolar kaptan başta olmak üzere gemi personelinin bu çatlaklara rağmen yola çıktığını gösteriyor.

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