Kıbrıs açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp sayısı 20’ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs’ın Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kayıpların sayısı 20’ye yükseldi.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre Başbakan Ünal Üstel gemide bulunanların yolcu listeleriyle kurtarılan kişilerin isimlerinin karşılaştırılması sonucunda 20 kişinin kayıp olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Üstel, hayatını kaybeden 8 kişi ile kayıp 20 kişinin isimlerinin belirlendiğini ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Gemide bulunan yolcuların büyük bölümünün kurtarıldığını belirten Üstel, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişiye ise halen ulaşılamadığını kaydetti.

Kurtarılan yaralıların Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Girne Asker Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Üstel, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri, Barış Kuvvetleri ve ilgili tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin de gemi, helikopter, uçak ve arama-kurtarma ekipleriyle çalışmalara destek verdiğini ifade eden Üstel, arama-kurtarma faaliyetlerinin 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüldüğünü, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla arama alanının genişletildiğini söyledi.

Yaklaşık 514 metre derinlikte bulunan batığa ulaşılması amacıyla Çanakkale’den bir arama-kurtarma gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini belirten Üstel, söz konusu geminin derin deniz çalışmalarına uygun kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Üstel, “Yarın öğleden sonra, inşallah 514 metre suya gömülen gemiye ulaşılacak” dedi.

Derine dalış yapabilen gemi aracılığıyla batığa ulaşılmasının ve geminin içerisinde herhangi bir kişi ya da bulgu bulunup bulunmadığının belirlenmesinin hedeflendiğini ifade eden Üstel, yapılacak çalışmaların ardından elde edilen bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Yaşamını yitiren yolcular ile kayıpların kimlikleri açıklandı

Öte yandan Üstel yaptığı yazılı açıklamada hayatını kaybeden 8 yolcunun Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğunu duyurdu.

Üstel, Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran'ın da kayıp olarak arandığını bildirdi.

Dün Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora olmuş, 8 kişi yaşamını yitirmişti. Kayıpların sayısı daha önce 18 olarak duyurulmuştu.

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