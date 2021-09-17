Gericiler coştu: Ali Erbaş'a destek mesajı paylaştı, 'şeriata uygun' dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kuran kurslarının "zorunlu eğitimden sayılmasına" yönelik talebi, yargı yılının açılışını dualarla yapması ve "günaydın" çıkışı tepki çekerken, gericiler bu tablodan mutlu.

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü, Erbaş'a destek verirken, "Diyânet İşleri Başkanı’mızın lâiklik konusundan tutun günaydın tartışmasına kadar son günlerde tartışılan görüşlerini İslâm şerîatine tamâmen uygun görüyor ve hizmetlerinin devâmını diliyorum. Kendisiyle hiçbir tanışıklığım olmamış ve hattâ benim aleyhime konuştuğunu da biliyorum ama 'Kendisine uyulmayı hakeden en önemli şey hakkın tâ kendisidir'" dedi.