Gereken son onay da geldi: Mısır Meclisi'nden Sisi'ye Suudi Arabistan'a asker gönderme yetkisi

Mısır Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Riyad'ın talebi halinde Suudi Arabistan'ın "savunmasına" destek için orduyu sınır ötesine gönderme yetkisi verdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan iki oturumda uzlaşamayan ve görüşmeleri tıkanan Meclis, bugün üçüncü kez toplandı.

Mısır Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'ın talebi halinde Cumhurbaşkanı'na Suudi Arabistan'a savunma alanında destek sağlamak için gerekli adımları atma yetkisi verilmesi onaylandı.

Söz konusu karar Meclisin üçte ikisinin onayıyla alındı.

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Gereken son onay da verildi

Mısır anayasasının 152. maddesine göre, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Cumhurbaşkanı, Ulusal Savunma Konseyinin görüşünü almadan ve Meclisin üçte iki çoğunluğunun onayı olmadan savaş ilan edemiyor ve silahlı kuvvetleri ülke sınırları dışına gönderemiyor.

Sisi'nin talebi ve geçtiğimiz pazar günü toplanan Ulusal Savunma Konseyinin "evet" demesinin ardından, Meclisten çıkan bu kararla birlikte Mısır ordusunun Suudi Arabistan'a konuşlanması için gereken hukuki zemin tamamlanmış oldu.

Gecikmeli onay ve 2013'ün senedi

Meclisin ilk iki oturumda karara varamaması, Ortadoğu'da yeniden harlanan savaş denklemine Mısır'ın doğrudan dahil olmasının barındırdığı ağır askeri, ekonomik ve toplumsal çekincelerin bir yansıması olarak yorumlanmıştı.

Mısır'ı Suudi Arabistan-Yemen cephesinin eşiğine getiren asıl nedenin, Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2013'te Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirdiği süreçte Körfez'den aldığı milyarlarca dolarlık destek olabileceği gündeme gelmişti.

Çıkarları ve sermaye bağımlılığı gereği Kahire yönetimi, bugün Meclisten geçirilen tezkereyle fiilen Suudi Arabistan cephesine hizalanmış oldu.

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