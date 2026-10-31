Genel müdürü fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Kamuya ait Türkiye Sigorta borç verdiği 15,6 milyar lirayı geri alamıyor

Kamuya ait Türkiye Sigorta, parasının önemli bir bölümünün geri dönmeyebileceğini bildirdi. Şirket, geri gelmeyeceğini düşündüğü 15,6 milyar lirayı şimdiden zarar olarak hesaplarına yazdı.

Tutarın yarısından fazlası, yaklaşık 9 milyar lira, devlet tahvillerinden oluşuyor. Türkiye Sigorta bu senetleri başkalarına ödünç verdi. Süre dolunca geri verilmeleri gerekiyordu ama verilmedi. Senetleri kimin aldığı ve neden geri vermediği açıklanmadı.

Geri kalan yaklaşık 6,7 milyar lira, özel şirketlerin çıkardığı borç senetleri için ayrıldı. Türkiye Sigorta bu senetleri alarak şirketlere borç para vermiş oldu. Bazı şirketler ödeme gününde parayı veremedi. Bu şirketlerin de hangileri olduğu açıklanmadı.

Dolayısıyla paranın Tera Grubu'yla ya da soruşturmada adı geçen başka şirketlerle bağlantılı olup olmadığı belli değil.

Genel müdürü tutuklu

Türkiye Sigorta'nın eski genel müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim'de görevinden istifa etti, 24 Ekim'de tutuklandı. Çakmak'ın, şirketin parasını Tera'nın fonlarına yönlendirmesi karşılığında Tera Grubu'ndan 1 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de tutuklananlar arasında.

Türkiye Sigorta kapatılan 131 fonun hiçbirinde parası olmadığını açıkladı. Şirkete göre 15,6 milyar liralık tutar bu fonlardan değil, kendi elindeki senetlerden ve ödünç verme işlemlerinden kaynaklanıyor.

Türkiye Sigorta'nın mali tablolarını 19 Ekim'de açıklaması planlanıyordu. Denetim kurumunun ek inceleme istemesi üzerine SPK, şirkete 16 Kasım'a kadar ek süre verdi. Şirket, sigorta işlerinin aksamadan sürdüğünü belirtti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.