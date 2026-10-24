Fon soruşturması: İnan Altınbaş ve Taha Çakmak dahil 15 tutuklama
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.10.2026 , 18:53
Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 114’e çıktı.
Tutuklananlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da var.
Tutuklanan diğer isimler şöyle:
- Pardus Portföy yöneticisi Rüstem Karakaya
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş Pazarlama Müdürü Burak Poyraz
- Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz
- Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan
- Hedef Portföy yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan
- Hedef Portföy yöneticisi Anıl Tokat
- Pardus Portföy yöneticisi Ali Cesur
- Pardus Portföy yöneticisi Furkan Açar
- Osman Saraç
- Mehmet Ali Gedik
- Fatih Uğur
- Ömer Ejder
- Hakan Eryılmaz
Taha Çakmak neyle suçlanıyor?
Türkiye Sigorta Genel Müdürü'yken adı fon vurgununa karışan Taha Çakmak daha önce Merkez Bankası ve BDDK’da başkan yardımcılığı görevinden bulunmuştu.
Çakmak'ın adı soruşturmaya, yönettiği kurumun 100 milyon lirasının Tera fonlarına yatırmasıyla girdi.
14 Ekim’de gözaltına alınan Çakmak, serbest bırakılmıştı. Fon vurgunu patladıktan neredeyse bir ay sonra, geçen hafta görevinden ayrıldı. Ardından mal varlığına tedbir konuldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Çakmak, bir miktar parayı TMSF’nin “gönüllü iade” hesabına yatırdı. Ancak dün yine tekrar gözaltına alındı.
Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın Tera grubuna ait fonlara yaptığı yatırımlar karşılığında gruptan elden 1 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Ayrıca Çakmak’ın bu yatırımlar karşılığında Tera grubuna ait hisselerde kişisel alım yaptığı ve bazı hisselerde menfaat sağladığı da kaydediliyor.
Kapalı fonda hesabı bulunan serbest kaldı
Geçtiğimiz gün gözaltına alınan 7 kişiyse adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bu isimler arasında Pusula Holding’in kapalı fon sisteminde hesabı bulunan 12 kişiden biri olduğu bilinen Selay Turhan İnce de yer aldı.
Serbest kalanların listesi şöyle:
- Katılımevim İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce
- KUYAS Yatırım yöneticisi Abdullah Dal
- Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan
- Atlas Portföy’de portföy yöneticisi Canan Özdemir
- Ebru Avcı
- Feyza Gözde Özdemir
- Erhan Tunç
Nusret Altınbaş gözaltında
Firari olduğu açıklanan Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da gözaltına alındı.
Gözaltında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve eski AKP milletvekili Ertan Aydın’sa bugün adliyeye sevk edildi.
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