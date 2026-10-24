Fon soruşturması: İnan Altınbaş ve Taha Çakmak dahil 15 tutuklama

Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 114’e çıktı.

Tutuklananlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da var.

Tutuklanan diğer isimler şöyle:

Pardus Portföy yöneticisi Rüstem Karakaya

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş Pazarlama Müdürü Burak Poyraz

Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Neda Soydan

Hedef Portföy yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan

Hedef Portföy yöneticisi Anıl Tokat

Pardus Portföy yöneticisi Ali Cesur

Pardus Portföy yöneticisi Furkan Açar

Osman Saraç

Mehmet Ali Gedik

Fatih Uğur

Ömer Ejder

Hakan Eryılmaz

Taha Çakmak neyle suçlanıyor?

Türkiye Sigorta Genel Müdürü'yken adı fon vurgununa karışan Taha Çakmak daha önce Merkez Bankası ve BDDK’da başkan yardımcılığı görevinden bulunmuştu.

Çakmak'ın adı soruşturmaya, yönettiği kurumun 100 milyon lirasının Tera fonlarına yatırmasıyla girdi.

14 Ekim’de gözaltına alınan Çakmak, serbest bırakılmıştı. Fon vurgunu patladıktan neredeyse bir ay sonra, geçen hafta görevinden ayrıldı. Ardından mal varlığına tedbir konuldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Çakmak, bir miktar parayı TMSF’nin “gönüllü iade” hesabına yatırdı. Ancak dün yine tekrar gözaltına alındı.

Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın Tera grubuna ait fonlara yaptığı yatırımlar karşılığında gruptan elden 1 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Ayrıca Çakmak’ın bu yatırımlar karşılığında Tera grubuna ait hisselerde kişisel alım yaptığı ve bazı hisselerde menfaat sağladığı da kaydediliyor.

Kapalı fonda hesabı bulunan serbest kaldı

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan 7 kişiyse adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu isimler arasında Pusula Holding’in kapalı fon sisteminde hesabı bulunan 12 kişiden biri olduğu bilinen Selay Turhan İnce de yer aldı.

Serbest kalanların listesi şöyle:

Katılımevim İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce

KUYAS Yatırım yöneticisi Abdullah Dal

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan

Atlas Portföy’de portföy yöneticisi Canan Özdemir

Ebru Avcı

Feyza Gözde Özdemir

Erhan Tunç

Nusret Altınbaş gözaltında

Firari olduğu açıklanan Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve eski AKP milletvekili Ertan Aydın’sa bugün adliyeye sevk edildi.

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