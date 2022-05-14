Gençlik İncirlik'e yola çıktı: 'Anti-emperyalizmin sesini yükseltmek için gidiyoruz'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Denizlerin idamının 50. yılında İncirlik'e yürüyüş başlatacaklarını ilan etmişti.

TKG tarafından yapılan açıklamada, "NATO, karşısında her zaman gençliği buldu. Deniz, Yusuf ve Hüseyin 1972’de memleketlerini bu tehdide karşı savundukları, emekçilerin bağımsız Türkiye özlemine yanıt oldukları için düzen siyasetinin kirli elleriyle ölüme gönderilmiş ancak hafızalardan silinememişlerdir" denilirken, "Gençliğin Denizlerle çıktığı yolu daha ileriye taşıyarak adımlamaya devam ediyoruz: 15 Mayıs’ta İncirlik’te NATO üssüne yürüyoruz!" ifadesi kullanılmıştı.

'NATO’ya karşı Türkiye gençliğinin sözünü söylemeye gidiyoruz'

Türkiye Komünist Gençliği yürüyüş için yola çıktı. İstanbul'dan yola çıkmadan önce açıklama yapan TKG'liler, "Türkiye'nin dört bir yanından ülkemizi ve bölgemizi kan gölüne çevirmiş emperyalist silahlı örgüt NATO’ya karşı Türkiye gençliğinin sözünü söylemeye gidiyoruz. NATO terör örgütüne karşı gençlik işçi sınıfının sözünü söylemeye İncirlik'e yürüyor. Anti-emperyalizmin sesini yükseltmek için yüzlerce öğrenci yola çıkıyoruz. İncirlik'teki yürüyüş, bağımsızlık ve sosyalizm yürüyüşüdür" dedi.

Yürüyüşe destek

TKG'nin yürüyüşüne aydın, sanatçı, müzisyen, gazeteci, yazar ve akademisyenlerden de destek geldi.