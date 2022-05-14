'Bu düzeni alt edeceğiz, emperyalizmi alt edeceğiz!'

Türkiye Komünist Partisi'nin 11-15 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan Komünist Partisi’nden (KKE) delegasyonu ağırladığı etkinlikler serisi sürüyor.

İstanbul ve Antalya'daki etkinliklerin ardından Ankara NHKM'de düzenlenen "EMPERYALİZME GEÇİT YOK / NATO Nedir, Kime Yarar?" başlıklı etkinlikte ilk sözü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan aldı.

'NATO bu düzenin koruma kalkanı, onu alt edeceğiz'

"NATO sağa sola saldırmak için uydurulmuş bir gerekçedir, çok ağır şekilde Yugoslavya'ya saldırdı, Afganistan'a saldırdı" diyen Okuyan, NATO'nun Sovyetler Birliği'ne, sosyalizme karşı kurulduğunu hatırlattı.

NATO'nun aynı zamanda Avrupa'da güçlenen işçi hareketlerine karşı da kurulduğunu vurgulayan Okuyan, NATO'nun halklara karşı işlenen suçların altında imzası olduğunu, Türkiye'deki, Yunanistan'daki darbelerin arkasında olduğunu dile getirdi.

NATO'nun bu düzenin koruma kalkanı olduğunu söyleyen Okuyan, "Biz elinde sonunda bu düzeni alt edeceğiz, emperyalizmin uluslararası örgütlerini de alt edeceğiz. NATO'ya karşı mücadele ekmek mücadelesidir, özgürlük mücadelesidir, bunu unutmayalım. NATO dünyanın en büyük saldırı ve terör örgütüdür" diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye yerleştirdiği nükleer silahlara işaret eden Okuyan, "Türkiye'de halkın iradesine kimse karşı koyamaz, İncirlik'te o silahlar duruyor, silahların kontrolü ABD'de, o üs Çukurova halkının başındaki bir tehdit aynı zamanda, derhal kapatılması gerekiyor. İncirlik halkımızı tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

'Faşist, ırkçı partilere soruyoruz, İncirlik konusunda neredesiniz, Petkim, Telekom satılırken neredeydiniz?'

"Türkiye'de iş kuranlar kalsın, diğerleri gitsin deniyor sığınmacılar için, yani zenginler kalsın, yoksullar gitsin. Hırsızlar gitsin diyorlar, evet hırsızlar gitsin diyoruz biz de, emek hırsızları gitsin" diyen Okuyan, "Türkiye bir istilayla karşı karşıya ama bu göçmen istilası değil, sermayenin istilası, uluslararası tekellerin, patronların istilası. Faşist, ırkçı partilere soruyoruz, İncirlik konusunda neredesiniz, Petkim, Telekom satılırken neredeydiniz" dedi.

TKP ve YKP arasındaki ilişkilere dair de konuşan Okuyan, "Birbirine komşu olan iki ülkenin komünist partileri aynı zamanda başka bir düzlemde de birbirine çok yakınlar. Bölgeyi, dünyayı benzer şekilde algılıyor, düzen güçleriyle kesin şekilde ayrılar, sosyalist devrimi ertelememek konusunda benzer bir programa sahipler" ifadesini kullandı.

'Kapitalist barbarlığın yıkılması gerekiyor'

Okuyan'ın ardından YKP Merkez Komite Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Marinos, Türkiye'de komünistlerin sesinin güçlenmesinin çok önemli olduğunu, TKP'nin güçlenmesinin halkın sesinin güçlenmesini sağlayacağını dile getirdi.

Kapitalist barbarlığın yıkılması gerektiğini vurgulayan Marinos, Ukrayna Savaşı'nın emperyalist bir savaş olduğunu dile getirdi.

Uluslararası dayanışmanın güçlü bir silah olduğunu ifade eden Marinos, "Sizlerin mücadelenizi destekliyoruz. Büyük Türk şairi Nâzım iki Türkiye ve iki Yunanistan olduğunu yazdı, biri sahte biri gerçek" derken, mücadelenin burjuvaziyle, halkları soyan düzenle olduğunu, yeni sosyalist toplum için hergün mücadele ettiklerini söyledi.

Marinos, halkların tek çıkarının kapitalist düzene karşı barış içinde, kendi geleceği için mücadele olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Gökhan ve Ercan Çağıran'ın şarkılarıyla son buldu.