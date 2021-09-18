Gebze İşçi Evi açılıyor

TKP'nin son dönemde açtığı semt, işçi ve köy evlerinin arasına Gebze İşçi Evi de katılıyor.
""Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm! Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!" dizeleriyle duyurulan açılışın pazar günü saat 18.00'de olacağı açıklandı.
Açılışta TKP MK üyesi Ozan Yılmaz'ın bir konuşma yapacağı, Yapıcılar grubunun mini bir konser vereceği duyuruldu.
"Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!— TKP (@tkpninsesi) September 18, 2021
Paranın padişahlığını,
karanlığını yobazın
ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!"
🗓19 Eylül Pazar
🕕18.00
📍Hacı Halil Mah., Atatürk Cad., 1205/2 Sk., Yüksel Apartmanı No:47, D:3 (Bereket Market üstü) #Gebze/#Kocaeli pic.twitter.com/0vPG8C3xKU