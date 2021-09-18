Gebze İşçi Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi, Gebze İşçi Evi'nin bu pazar günü saat 18.00'de açılışının yapılacağını duyurdu.

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TKP'nin son dönemde açtığı semt, işçi ve köy evlerinin arasına Gebze İşçi Evi de katılıyor.

""Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm! Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!" dizeleriyle duyurulan açılışın pazar günü saat 18.00'de olacağı açıklandı.

Açılışta TKP MK üyesi Ozan Yılmaz'ın bir konuşma yapacağı, Yapıcılar grubunun mini bir konser vereceği duyuruldu.

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