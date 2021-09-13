FOTOHABER | Kartal Mitingi'nde binlerce kişi 'Şimdi sosyalizm zamanı' dedi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından dün İstanbul Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla düzenlenen miting için binlerce yurttaş Kartal Meydanı'nda toplandı.
Mitingde konuşma yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz bir aileyiz, yalana, sömürüye karşı mücadele eden, büyüyen bir aile. Bu çorbada tuzum olsun diyen herkesi bu parti saflarına çağırıyor. TKP 101. yaşında büyük bir özgüvenle hareket ediyor, yaygınlaşıyor, büyüyor. Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun, eğer hâlâ TKP saflarında değilseniz. Biz Türkiye'nin geleceğiyiz" dedi.
İşte dün gerçekleştirilen Kartal Mitingi'nden görüntüler:
TKP'nin Kartal Mitingi'nde binlerce kişi bir araya geldi
Hakları için ülkenin birçok yerinde direnişte olan işçiler adına alana gelen işçiler kürsüden selamlandı, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı
Binlerce kişinin katıldığı coşkulu mitingde hep birlikte "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez"söylendi
Miting için İstanbul'un ve ülkenin birçok yerinden yurttaşlar meydanı doldurdu
Alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz anıldı
Kadın Dayanışma Komiteleri de alandaydı
Emekçiler, gençler, kadınlar Kartal'dan 'Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme!' dedi
Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 'Tam zamanı, sosyalizm kazanacak, ezilenler, işçiler kazanacak, biz kazanacağız' dedi
Coşkulu mitingde gençler 'Türkiye'nin aydınlık geleceğini biz kuracağız' dedi
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın
Yurttaşlar, 'Sömürü düzenini biz yıkacağız' dedi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'TKP 101. yaşında büyük bir özgüvenle hareket ediyor, yaygınlaşıyor, büyüyor. Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun' dedi
Mitingin sonunda Gülcan Altan ile birlikte 'Omuz Ver' şarkısı söylendi
TKP'nin Kartal Mitingi'nde binlerce kişi bir araya geldi