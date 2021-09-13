FOTOHABER | Kartal Mitingi'nde binlerce kişi 'Şimdi sosyalizm zamanı' dedi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından dün İstanbul Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla düzenlenen miting için binlerce yurttaş Kartal Meydanı'nda toplandı.

Mitingde konuşma yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz bir aileyiz, yalana, sömürüye karşı mücadele eden, büyüyen bir aile. Bu çorbada tuzum olsun diyen herkesi bu parti saflarına çağırıyor. TKP 101. yaşında büyük bir özgüvenle hareket ediyor, yaygınlaşıyor, büyüyor. Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun, eğer hâlâ TKP saflarında değilseniz. Biz Türkiye'nin geleceğiyiz" dedi.

İşte dün gerçekleştirilen Kartal Mitingi'nden görüntüler:

TKP'nin Kartal Mitingi'nde binlerce kişi bir araya geldi

Hakları için ülkenin birçok yerinde direnişte olan işçiler adına alana gelen işçiler kürsüden selamlandı, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı

Binlerce kişinin katıldığı coşkulu mitingde hep birlikte "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez"söylendi

Miting için İstanbul'un ve ülkenin birçok yerinden yurttaşlar meydanı doldurdu

Alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz anıldı

Kadın Dayanışma Komiteleri de alandaydı

Emekçiler, gençler, kadınlar Kartal'dan 'Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme!' dedi

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 'Tam zamanı, sosyalizm kazanacak, ezilenler, işçiler kazanacak, biz kazanacağız' dedi

Coşkulu mitingde gençler 'Türkiye'nin aydınlık geleceğini biz kuracağız' dedi

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın

Yurttaşlar, 'Sömürü düzenini biz yıkacağız' dedi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'TKP 101. yaşında büyük bir özgüvenle hareket ediyor, yaygınlaşıyor, büyüyor. Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun' dedi

Mitingin sonunda Gülcan Altan ile birlikte 'Omuz Ver' şarkısı söylendi