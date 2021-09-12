TKP'nin Kartal Mitingi'nde binlerce kişi bir araya geldi: Şimdi sosyalizm zamanı!

TKP tarafından İstanbul Kartal'da "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme! Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla düzenlenen miting için binlerce yurttaş Kartal Meydanı'nda toplandı.

Oldukça coşkulu geçen mitingde konuşma yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Biz elbirliğiyle sizlerden alacağımız güç ve enerjiyle Türkiye'de üçüncü bir cepheyi kuracağız. Türkiye'de yurtseverlerin, emekçilerin, laiklerin sesi daha gür çıkacak. Yalnız olmadığımızı biliyoruz, yalnız yürümeyeceğiz" derken, "Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun, eğer hâlâ TKP saflarında değilseniz. Biz Türkiye'nin geleceğiyiz" çağrısında bulundu.

'Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez'

Miting için İstanbul'un ve ülkenin birçok yerinden yurttaşlar meydanı doldururken, mitingde ilk olarak sahneye Los Obreros müzik grubu, ardından da sanatçı Gülcan Altan çıktı.

Binler hep birlikte "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez"i söyledi.

Altan'ın ardından Los Obreros binlerce yurttaşla birlikte coşkulu bir şekilde "Geliyoruz zincirleri kıra kıra"yı söyledi.

Hakları için ülkenin birçok yerinde direnişte olan işçiler adına alana gelen işçiler kürsüden selamlandı, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

Yapıcılar müzik grubu da şarkılarıyla sahneye çıktı.

Şarkıların ardından şair Tuğrul Keskin sahneye çıktı ve binlerle birlikte hep bir ağızdan "Hiç boyun eğer mi?" diye sordu.

Yazar Ataol Behramoğlu gönderdiği mesajıyla mitingi selamlarken, Behramoğlu'nun mesajının ardından Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bir konuşma yaptı.

Maçoğlu: Biz diğerlerine benzemeyiz, halkımıza yalan söylemeyiz

Maçoğlu, 12 Eylül'ün yıl dönümünde attığımız sloganlarla bugün insanlara zulmeden darbeden hesabın sorulduğunu söyledi.

"Biz diğerlerine benzemeyiz, halkımıza yalan söylemeyiz" diyen Maçoğlu, "işçilerin söz sahibi olmadığı bir dünya, bir iktidar bizim değil" ifadesini kullanarak, işçi sınıfının iktidarda olduğu bir düzen istediklerini söyledi.

Emperyalist saldırganlığın bütün dünyada devam ettiğini belirten Maçoğlu, "Artık azınlığın değil, ezilenlerin, işçilerin iktidara geldiği bir dünyaya doğru mücadele için tüm dünya halklarına dayanışma mesaj gönderiyoruz" dedi.

Yoksulluğun giderek arttığını, sömürünün gittikçe yoğunlaştığını ifade eden Maçoğlu,"Emeğimizi sömürenlere karşı sosyalizmi kuşanma zamanı" diye konuştu.

Maçoğlu, "artık sosyalizm zamanı" derken, "tam zamanı, sosyalizm kazanacak, ezilenler, işçiler kazanacak, biz kazanacağız" ifadesini kullandı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

Aydın: Biz Ferhan'la aynı yaşamın izini sürenleriz

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu'nun ardından tiyatro sanatçısı Orhan Aydın sahneye çıktı.

Aydın, sahneden geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy'u andı.

Aydın, "Biz Ferhan'la aynı yaşamın izini sürenleriz" derken, Ferhan Şensoy'un gücünü emek mücadelesinden aldığını vurguladı.

Aydın, Ferhan Şensoy'un faşizme, yobazlığa karşı yazdığını, oynadığını, mücadele ettiğini ve asla boyun eğmediğini vurguladı.

'Komünistler kadar başınıza taş düşsün'

Ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkizdere'deki direnişi hedef aldı. Erdoğan, 'Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar' dedi. Rize’ye her gittiğinde aklına komünizm geliyor. 'Bunlar komünist, havalimanlarına karşı çıkıyor' demişti. 'Demiryolları komünist işidir' dedi" aktarımında bulunan Okuyan, "Komünist kadar kafanıza taş düşsün" ifadesini kullandı.

'Hitlerinizi kızıllar dize getirdi'

Ecevit'in "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en güçlü partisidir. Komünizmi, o önleyecektir, o güçlü oldukça, Türkiye'de komünizm olamayacaktır" dediğini, Kenan Evren'in "Başarılı olmasaydık biz gidecektik, yerimize onlar gelecekti. İktidarda komünistler olacaktı" ifadesini kullandığını hatırlatan Okuyan,"Şimdi Hitler aşırı solcu, sosyalist biridir demeye başladılar. O dönemde ABD Almanya’nın düşmanıydı diyorlar ama en büyük ABD şirketleri savaş döneminde Almanya’ya yardım etti. Ford, General Motors hem Almanlar için hem Amerikalılar için üretti. Ürettiniz, desteklediniz, Sovyetlere saldırttınız ne oldu? Hitlerinizi kızıllar dize getirdi" ifadesini kullandı.

'Biz Nâzım Hikmetiz, Biz Gagariniz, biz Theodorakisiz'

Okuyan, komünistler ve komünizm hakkında söylenen yalanları sıralayıp tepkisini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar insan kılığında şeytandır. Onlarla konuşmayın çok zekidirler, sizi yalanlarla ikna ederler. Komünistlerin maskesini indirmek vatandaşlık görevidir" dediler.

Bir ilacımız var bizim şırınga ettik mi insana istediğimizi söyletiriz… Haylazlık yapan çocuğu devlerle, öcülerle, hayaletlerle korkutur gibi. Şeytan olmuşuz.

Ahtapot, örümcek, vampir….

Açar mısınız maskelerinizi…. Biz kimiz? Biz Nâzım Hikmetiz, Biz Gagariniz, biz geçenlerde yitirdiğimiz Yunanlı besteci Theodarakisiz, biz milyonlarca yaratıcıyız, biz Türkiyenin dört bir yanındaki aydınlık insanlarız.

'Koronadan ölenlerin iki katı açlıktan ölüyor'

Komünizmle mücadele dernekleri kurmuşlar. Hepsi orada… Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Recai Kutan, Turgut Özal, Fethullah Gülen…

1955’te 6-7 Eylül olaylarını da komünistlere yıkmaya kalktılar. Hitler de hükümet binasını komünistler yaktı demişti.

Erdoğan da "Camiye alkolle girdiler", "camileri yaktılar" diyor... Yahu hiç mi bitmez yalanınız?

'Koç’un aylık cirosu yaklaşık 5 milyon asgari ücretlinin maaşına eşit'

Türkiye'de artan sömürüye işaret eden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şöyle konuştu

Koronadan ölenlerin iki katı açlıktan ölüyor. Ben şu konuşmaya başladığımdan bu yana dünyada yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi.

Koç’un aylık cirosu yaklaşık 5 milyon asgari ücretlinin maaşına eşit. Koç'a taktınız diyorlar. Koç memlekete taktı!

Türkiye'de en zengin yüzde 1’imiz toplam servetin yüzde 55’ine sahip.

Nasıl oluyor? Kaç ikizdere yağmalandı, kaç akarsu? Kaç kamu işletmesi yağmalandı? Kaç işçi öldü, kaç kişi yoksulluk ve çaresizlikle intihar etti… Kaç kişi köle gibi çalışırken hastalandı… Kaç kişi?

Bu sorular sorulmasın diye ver gazı, ver yalanı, ver milliyetçiliği birbirlerine düşsünler, ver dinciliği bilimden, akıldan uzak dursunlar…

'İşçi sınıfı iktidara geldiğinde sömürü yasak olacak'

Türkiye'de iktidara geldiğimizde, işçi sınıfı iktidara geldiğinde sömürü yasak olacak…

Savaş propagandası yasak olacak, ırkçılık yasak olacak.

Bütün sanayiyi, akarsuları, yeraltı yerüstü zenginliklerimizi, kıyılarımızı, bankaları devletleştireceğiz, toplumun malı olacak.

Emperyalist kurumlardan çıkacağız, yabancı askerler defolup gidecek.

Başka.... Din işleri siyasetten ayrılacak, insanların ibadetine kimse dokunmaz ama siyasette kimse ellerini açıp şov yapamayacak.

Önümüzde bir mücadele dönemi var, herkes vaatte bulunuyor. Herkes "ben" diye vaatte bulunuyor. Biz "ben" demeyiz, "biz" deriz.

Ama o bol keseden konuşanlara sorular soracağız.

İşsizliği çözecek misin, ücretler ne olacak? Sömürü sürecek mi? Piyasa ekonomisi sürecek mi?

'Komünistler diyor ki herkesin evi olacak, insanca yaşayacağı evi olacak'

Komünistler sizin elinizden evinizi, arabanızı alacak diyorlar. Yalan. Komünistler diyor ki herkesin evi olacak, insanca yaşayacağı evi olacak. Ama 50 tane evi olan da kusura bakmasın, onları kira toplama zahmetinden kurtaracağız.

Soracağız... NATO’dan çıkacak mısınız? ABD üsleri ve yabancı askerler yollanacak mı? Bizim yanıtımız belli, defolup gidecekler.

'İmam hatipleri kapatacağız'

Laiklik… Zorunlu din dersleri kalkacak mı? Ellerini havaya kaldırıp din istismarcılığı yapan, dualarla devlet yönetenler yargı açılışında elleri havaya kaldıranlar yargılanacak mı? Sorularımız açık, lafı eveleyip gevemelesinler. Biz imam hatipleri kapatacağız. Hiç kimsenin çocuğu din eğitimi almaya zorlanamaz, laiklik bunu gerektirir.

Bunlar din düşmanı diyorlar. Türkiye Komünist Partisi'nde başı açık kapalı yoldaşlarımız var. Nasıl oluyor? Biliyorlar çünkü dini kullanmayız, din istismarı yapmayız. Biz özgürlüklere gerçekten sahip çıkanlarız, komünistleriz.

'Sınır namustur diyenler Meclis'te ellerini kaldırıp sınır ötesi operasyona evet demediler mi?'

Türkiye'de iktidarı ve muhalefetiyle artırılan göçmen düşmanlığına dair de konuşan Kemal Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

Göçmen düşmanlığına, yabancı düşmanlığına izin veremeyiz. İktidarın göçmen politikasına karşı çıkmak başka bir şey, göçmenlere karşı çıkmak, ırkçılık başka bir şey. Biz insanların kardeşliğini savunuyoruz, aman diyeyim, ırkçılığı, yabancı düşmanlığına izin vermeyin.

Diyorlar ki sınır namustur, o zaman Türkiye'den dışarı çıkarken sınır namus değil mi? İktidardakiler komşusunun sınırlarına saygı göstermedi. Sınır namustur diyenler Meclis'te ellerini kaldırıp sınır ötesi operasyona evet demediler mi?

Türkiye, Suriye'de ne yapıyor şu anda? Bütün yabancı askerler, emperyalist çeteler Suriye'den çıkacak, o zaman Suriye halkı eşit, özgür bir ülke kuracak. Suriye'nin altını üstünü getir, sonra Suriyeliler neden burada...

Bu ikiyüzlülük, biz ikiyüzlü değiliz, ezilenden, emekçiden yanayız.

'Türkiye'de üçüncü bir cepheyi kuracağız'

Türkiye Komünist Partisi bundan bir süre önce yalnız olmadığımızı biliyoruz diye bir cepheleşme çağrısı yaptı. Bu nedir? Ben burada saydığımız şeyleri tekrar ettim, sömürüye, emperyalizme, dinciliğe karşı olmak, bağımsızlıktan, emekten ve laiklikten yana olmak. Kırmızı çizgilerimiz bunlar, buralarda en ufak bir taviz vermeyiz.

Bunları savunan yalnız biz değiliz, dostlarımız var. Onlar da burada, onlara da merhaba. Biz elbirliğiyle sizlerden alacağımız güç ve enerjiyle Türkiye'de üçüncü bir cepheyi kuracağız. Türkiye'de yurtseverlerin, emekçilerin, laiklerin sesi daha gür çıkacak. Yalnız olmadığımızı biliyoruz, yalnız yürümeyeceğiz.…

'Biz Türkiye'nin geleceğiyiz'

Biz bir aileyiz, yalana, sömürüye karşı mücadele eden, büyüyen bir aile. Bu çorbada tuzum olsun diyen herkesi bu parti saflarına çağırıyor. TKP 101. yaşında büyük bir özgüvenle hareket ediyor, yaygınlaşıyor, büyüyor. Gelin siz de bu mücadelenin parçası olun, eğer hâlâ TKP saflarında değilseniz. Biz Türkiye'nin geleceğiyiz.

Yunanistan Komünist Partisi'nden dayanışma mesajı Mitinge Yunanistan Komünist Partisi'de bir dayanışma mesajı yolladı. Mesaj şöyle: Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde sizlere en içten yoldaşça selamlarını iletiyor. “Şimdi sosyalizm zamanı” sloganıyla düzenlenen bu kitlesel mitinge katılan tüm Türkiye Komünist Partisi üyelerini ve dostlarını, işçileri, kadınları ve gençleri selamlıyoruz. Bu slogan, yalnızca krizlere, savaşlara, mültecilere, yoksulluğa ve işsizliğe yol açabilecek, çürümüş ve tarihsel olarak vadesi dolmuş kapitalist sistemi devirme mücadelesinin güncelliğini ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu slogan, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama yoluyla, ülkenin üretici güçlerini çalışma, sağlık, eğitim, kültür ve nitelikli boş zaman adına tüm güncel ihtiyaç ve hakları karşılamaya yönelik olarak geliştirebilecek olan işçi iktidarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Yaptığınız çağrıya sesimizle güç veriyoruz: Sistemi savunanların beslediği yanlış beklentileri; bozgunculuğu, kaderciliği ve kapitalist barbarlıkla uzlaşmacılığı ezmek için “Ertelemeyin, oyalanmayın, azıyla yetinmeyin!” Umut, büyük komünist şair Nâzım Hikmet'in dediği gibi, “Henüz görmediğimiz en güzel günlerimiz” için halkların ortak mücadelesinde yatar. Bu komünistlerin büyük sorumluluğudur! Yaşasın Türkiye Komünist Partisi'nin 101. kuruluş yıldönümü! Yaşasın YKP ve TKP'nin ortak mücadelesi! Geleceğimiz kapitalizm değil; yeni bir dünyadır! Geleceğimiz sosyalizmdir!

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın ardından sahneye tiyatro sanatçısı Levent Ülgen ve Yapıcılar çıktı.

Sonrasında hep birlikte sanatçı Gülcan Altan ile birlikte "Omuz Ver" şarkısı söylendi.

Mitingin sonunda TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, mitinge katılan binlerce yurttaşı selamlarken, herkesi TKP ailesine katılmaya, birlikte mücadeleye çağırdı.