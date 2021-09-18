Türkiye Komünist Partisi, Edirne'de Binevler Semt Evi'nin açılacağını duyurdu.

"Eşitlik ve özgürlük mücadelesi yaygınlaşmaya devam ediyor: #ŞimdiSosyalizmZamanı" mesajıyla duyurulan açılışa ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Eşitlik ve özgürlük mücadelesi yaygınlaşmaya devam ediyor: #ŞimdiSosyalizmZamanı



🏡Binevler Semt Evi açılıyor!

🗓19 Eylül Pazar

🕓16.00

📍Koca Sinan Mah., Faika Şaika Raika Enkurt Sk., No:7/A, Merkez/#Edirne #TKPHerYerde pic.twitter.com/gphMsWfJDW — TKP (@tkpninsesi) September 17, 2021

TKP, dün yaptığı açıklamada Antalya'daki 5. semt evinin, Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi'nde, 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 18.00'de açılacağını duyurmuş, Ekim ayında 14 yeni semt ve işçi evi daha açılacağını ilan etmişti.

