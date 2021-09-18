Binevler Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi, üst üste yeni semt ve işçi evi açılışları yapılacağını duyurmaya devam ediyor. Son olarak Edirne'de Binevler Semt Evi açılıyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Edirne'de Binevler Semt Evi'nin açılacağını duyurdu.

"Eşitlik ve özgürlük mücadelesi yaygınlaşmaya devam ediyor: #ŞimdiSosyalizmZamanı" mesajıyla duyurulan açılışa ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

TKP, dün yaptığı açıklamada Antalya'daki 5. semt evinin, Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi'nde, 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 18.00'de açılacağını duyurmuş, Ekim ayında 14 yeni semt ve işçi evi daha açılacağını ilan etmişti.
 

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Özgürlük Semt Evi açılıyor