Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Öğlen saatlerinde çıkan yangına mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başlarken, yangın bölgede bulunan fıstık bahçelerine sıçradı.

2 gün önce de aynı bölgede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bir önceki yangında bölgedeki 5 dönümlük arazi kül olmuştu.