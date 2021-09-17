Gaziantep Üniversitesi Suriye'deki fakültelerine akademisyen arıyor

Suriye'de TSK ve ÖSO kontrolündeki Azez, Afrin ve El Bab'da kurulan Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakültelere yeni öğretim üyesi kadroları için ilan verildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün Suriye'deki fakülteler için akademisyen ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda "Azez İslami İlimler Fakültesi", "Afrin Eğitim Fakültesi" ve "El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"nde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyeleri aranıyor. Bu fakülteler 3 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan'ın kararıyla kurulmuştu.

AKP'nin Suriye'de cihatçılarla birlikte kontrol ettiği bölgelerde açtığı fakültelere bir yenisi de Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararla eklenmişti. Erdoğan'ın kararıyla Çobanbey'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı (SBÜ) tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulmuştu.

Suriye hükümeti kararı "tehlikeli bir hamle" diye nitelemiş ve bunun uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesinin açık bir ihlali olduğunu vurgulamıştı. Şam'dan yapılan açıklamada AKP hükümetinin Suriye'deki cihatçı örgütlere destek vererek ülkedeki krizi uzatmaya çalıştığı belirtilmişti.