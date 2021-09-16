Diyanet Suriye’de de boş durmuyor

Diyanet İşleri'nin Suriye'ye yönelik 2012'de "Suriye Halkını Destekleyen İslam Ümmetinin Konferansı"yla başlattığı faaliyetleri sürüyor.

Her ne kadar Türkiye basınında fazla yer bulmasa da Suriye’de TSK kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren gerici derneklerin de desteğiyle Diyanet'in bölgedeki faaliyetleri devam ediyor.

Diyanet'in 2021 yılı için hazırladığı ''Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu''nda, kurumun Suriye'deki faaliyetleri de sıralandı.

Raporda yer alan bilgilere göre, gerici dernek Suriye Alimler Derneği ile birlikte Suriye’de faaliyet gösteren 1.300 Diyanet görevlisine 5 ay boyunca mesleki bilgi kapsamında Tahsinü'l-Bina adı altında ‘‘özel bir eğitim’’ verilmiş.

Ayrıca, Suriye’de TSK kontrolünde bulunan bölgede 30 ‘‘yerel büro personeline’’ yönelik “Medya Eğitimi” dersleri verilmiş.

Çocuklar için hafızlık kursu

Diyanet, Kilis Müftülüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliği ile Suriye'de bin Kuran kursu ‘‘hafıza icazet töreni’’ gerçekleştirmişti. 15 Temmuz günü ise 81 çocuk için Afrin’de hafızlık törenini yapılmış. Diyanet İşleri Suriye Koordinatörlüğü, çocuklar için yapılan Kuran kursunu ise "Evladına Kur'an öğretene cennette taç giydirilir" diyerek tanıtıyor.

Suriye'nin Azez kentinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi kurulmuş, aynı kentte 105 çocuk için hafızlık icazet töreni düzenlenmişti.

Hafızlık eğitimi sonrası soL yazarı hedef gösterilmişti

Diyanet'e yakınlığıyla bilinen Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) adlı gerici dernek, soL yazarı Orhan Gökdemir'i çocuklar için hafızlık konusunu işlediği "Hızlı ve korkulu" yazısının ardından hedef aldığı açıklamasında "Nasipsizlere gereken cevabı layıkıyla her zaman vereceğiz" demişti.