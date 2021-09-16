Diyanet’in bütçesinde tarikatlara 83 milyon TL aktarma

Diyanet’ten, ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlar’ olarak nitelendirilen dernek, vakıf, cemaat gibi kuruluşlara 83 milyon TL aktarıldığı ortaya çıktı.

2021 için 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘‘din görevlilerinin halka tam olarak ulaşamadığını’’ savunarak bir rapor yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre, cari transferler adı altında yayınlanan bölümde ‘‘yapılan transferlerin’’ 2020 göre yaklaşık 1 milyon TL azalarak 2021 yılında 83 milyon TL transfer edildiğine yer verildi.

Diyanet raporda, cari transferlerde yapılan harcamalarda 2021 yılının ilk altı ayında % 88,04 azalma gerçekleştiğini duyurdu. 2021 rapor döneminde ödeneklerinin ise henüz yüzde 2,45’i harcanmış olduğunu, 2020 yılında ise bu oranın yüzde 43,62 olduğunu kaydetti.

'Memurların öğle yemeğine yapılan yardımlarla...'

Diyanet raporda, tarikatlara aktarılan paranın tamamının, ‘memurların öğle yemeğine yapılan yardımlardan oluştuğunu’ yazdı.

Diyanet, ‘‘Hane halkı ve işletmelere yapılan transferler" adı altında yapılan yardımlarda 2020 yılında 420 bin TL iken 2021 yılında 19 bin TL artışla 439 bin TL’ye çıktığını duyurdu.