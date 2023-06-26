Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı: Yarın savcılığa sevk edilecek

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerin hedef gösterilmesi üzerine “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna gözaltı süreciyle ilgili bilgi verdi. Durna Yanardağ’ın bu geceyi gözaltında geçireceğini yarın sabah saat 9 gibi savcılığa çıkartılacağını söyledi.

'TELE1'e operasyon'

Yanardağ gözaltına alınmadan önce canlı yayında şunları söyledi:

"TELE1’e yönelik bir operasyon var. Dün geceden başlayan, benim adım üzerinden gerçekleştirilen bir kumpas operasyonu. Güya terör örgütünü ve suç olan fiili övmüşüm, iddia bu. Bizim bir yayınımız üzerine tamamen kurgu, montaj ve iftira üzerine inşa edilmiş bir suçlama kampanyası var.

Ben hiçbir terör örgütünü övmedim, hiçbir terör örgütü liderini de övmedim. Böyle bir kastım da niyetim de yok. O programda AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun yeni bir çözüm süreci başlatma ve kendi iktidar alanları daralmış olan AKP’ye yeni bir alan açma çabası olduğunu dile getirdim. 6 gün önce dört soru 4 yanıt programda benim sorulara verdiğim yanıtlardan biri de Ensarioğlu’nun çıkışıydı.

Gündemdeki bu konu üzerine ben de yorumlarımı ortaya koydum Esas olarak neyi söyledim; bir AKP’nin yeni bir çözüm süreci başlatmak istediğini, Apo’ya bir af hazırlığı içinde olduğunu fakat Öcalan tecritte olduğu için bizim yürüyen pazarlığı bilmediğimizi, demokratik ülkelerde infaz yasalarında bu tip katı tecritlerin uygulanmadığını belirten bir değerlendirme yaptım. Ve esas olarak AKP’nin yeni dönemde hem bir af hazırlığı hem de Abdullah Öcalan üzerinden Türkiye’de siyaseti düzenleme girişimini eleştirdim. Bir daha altını çiziyorum; ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Hiçbir terör eylemini savunmayacağım gibi övmem de mümkün değildir. Övme yok, tam tersi AKP’nin övgülerine ilişkin ironik bir eleştiri var, göreceksiniz.

Geçen hafta salı günü yani 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında yaptığım değerlendirme 6 gün sonra bulunuyor. TELE1’e, bana ve bizim üzerimizden Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı ve kumpasa dönüştürülmeye çalışılıyor."

Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı:

Hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1 binasından canlı yayın sonrasında Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındıhttps://t.co/jR2sc4XZhv pic.twitter.com/rXiiIvgWmJ — soL Haber (@solhaberportali) June 26, 2023

DİSK Basın-İş: Linç kampanyası yürütüldü

Disk Basın-iş, "Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürütülen linç kampanyası sonrası gözaltına alındı, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü" açıklaması yaptı.