FT: ABD ile Japonya olası Tayvan çatışması için gizli tatbikat yaptı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin iddiasına göre ABD ile Japonya "olası bir Tayvan çatışması"na yönelik Güney Çin Denizi ve Doğu Çin denizlerinde "çok gizli" askeri tatbikat yürüttü.

Gazetenin ismini yayımlamadığı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile Japonya askeri yetkilileri Trump'ın son başkanlık yılında olası bir çatışmaya yönelik "ciddi bir planlama" içine girdi. Habere göre bu plan kapsamında ABD ile Japonya "Güney Çin ve Doğu Çin denizlerinde çok gizli masaüstü savaş oyunları ve ortak tatbikatlar" yürüttü.

FT'ye konuşan bazı yetkililer ABD ile Japonya'nın ortak tatbikatlarının bir bölümünün "afet yardım eğitimi" olduğunu söyledi. Ancak aynı yetkililer tatbikatlarının çoğunluğunun hem Çin hem Japonya'nın hak iddia ettiği ve Japonya tarafından Senkaku Adaları olarak adlandırılan bölge yakınlarında gerçekleştirildiğini, bu tatbikatların Pekin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya hazırlık amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Haberde olası bir çatışma durumunda ABD'nin Japonya'nın askeri üslerine ve lojistik desteğine erişiminin yasal zeminine ilişkin de çalışmaların yürütüldüğü iddia edildi.

FT bir kaynağınınsa ABD ve Japonya'nın Çin'in donanma ve hava kuvvetlerinin hareketlerine dair istihbarat için Tayvan ile "acil olarak" üçlü bir paylaşım mekanizması kurmaya ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.

Gazetenin aktardığına göre aynı yetkili "Bu türden veriler Tayvan ile ABD arasında ve Japonya ile ABD arasında paylaşılıyor. Ancak üçlü bir paylaşımımız yok. Bunu beklenmedik bir durumun ortasında kuramazsınız. Bunu şimdi yapmalıyız" dedi.

Haberde ABD, Japonya ve Tayvan arasındaki bu türden bir işbirliğinin 2017'den beri "belirgin biçimde arttığı" iddiasına yer verildi.