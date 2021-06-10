Japonya başbakanı Tayvan'a 'ülke' dedi, Çin tepki gösterdi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide dün Japonya parlamentosunda parlamento gruplarının başkanlarının katıldığını bir toplantıda Tayvan’dan “ülke” olarak bahsetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin'se bugün düzenlenen olağan basın brifingi esnasında Yoşihide'yi kınadı.

Vang şöyle konuştu:

“Japonya liderleri, Çin’in Tayvan bölgesinden ülke olarak söz etti. Bu girişim, Çin-Japonya Ortak Bildirisi gibi siyasi belgelerde belirlenmiş kuralları ciddi şekilde çiğneme anlamına geliyor. Japonya, Tayvan’ın ülke olmadığı yönündeki taahhüdünü açıkça ihlal etmiş bulunuyor. Çin tarafı, Japonya’nın yanlış yorumlarından büyük hoşnutsuzluk duyuyor ve Japonya nezdinde ciddi girişimlerde bulunmuştur. Japonya’nın bu konuyu aydınlatmasını, yaşanan olayın olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak benzer durumların tekrar yaşanmamasını garanti etmesini talep ediyoruz.”

Tayvan kendisini "Çin Cumhuriyeti" olarak adlandırırken Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan üzerinde hak iddia ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Tayvan'ı uluslararası hukukta resmi olarak ülke statüsünde sadece 15 egemen devlet tanınıyor; Belize, Guatemala, Haiti, Vatikan, Honduras, Marshall Adaları, Nauru, Nikaragua, Palau, Paraguay, St Lucia, St Kitts ve Nevis, St Vincent ve Grenadinler, Svaziland ve Tuvalu Tayvan'ı "Çin Cumhuriyeti" olarak tanıyan ülkeler. Japonya'ysa Çin'le kurduğu ilişkiler nedeniyle Tayvan'ı "ülke" olarak tanımıyor.