Çin'den ABD'nin askeri uçaklı Tayvan ziyaretine tepki

Çin, üç ABD senatörünün, ziyaret ettikleri Tayvan yönetimine 750 bin doz Covid-19 aşısı bağışlama taahhütünde bulunmasına tepki gösterdi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan yazıda, Washington'un "insani yardım" adı altında Çin karşıtı siyasi hamlelerde bulunduğu ve pandemi durumunun kötüleştiği Tayvan adasındaki yönetime Çin'e karşı sembolik bir destek verdiği belirtildi.

ABD'li senatörlerin, Tayvan'ı Boeing C-17 model askeri uçakla ziyaret ettiği ve uçağın Tayvan'ın askeri havalimanına iniş yaptığı kaydedildi.

Yazıda, "Washington'la Tayvan yönetimi arasında resmi görüşme olmaması gerektiğini tekrarlıyoruz, askeri unsurların dahil edilmemesi gerektiğini belirtmeye dahi gerek yok. Washington'un böylesine hain hamlesinin Covid-19'la mücadeleyle ilgisi yok. Bu yalnızca bölgede gerilimin artmasına neden olur. Tayvanlı yöneticiler, Covid-19 aşısını siyasi manipülasyon aracı olarak kullanıyor" denildi.

Çin hükümet sözcüsü Ma Şiaoguang, ABD'nin Tayvan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye ada yönetimine resmi ve askeri görüşmeleri kesme çağrısı yaptı.

Ma, "ABD'den tek Çin prensibine uyma ve Tayvan'la ilişkili meselelerde bu prensiplere göre hareket etme çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Tayvan gerilimi

Tayvan uluslararası hukuka göre Çin'in parçası. ABD de 1979 yılında "Tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu açıklamış ve Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri kesmişti.

Tayvan'da yönetim, 2016 yılından bu yana bağımsızlık yanlılarının elinde bulunurken, 2018 yılında ABD Senatosu tarafından geçirilen bir kararda, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine onay verilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, kararın "yasal geçerliliği olmadığını ve Tek Çin ilkesini ciddi olarak ihlal ettiğini" belirterek tepki göstermişti.