ÇKP'nin 100. yılında Şi: Çin'i sindirmeye kalkanlar çelikten bir duvara toslar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamındaki konuşmasında, Çin'i sindirmeye çalışanların kafalarını halkın oluşturduğu çelikten bir duvara toslayacaklarını söyledi.

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Şi'nin konuşmasını başkent Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi dinledi.

Çin Komünist Partisi'ni halktan ayırma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Şi, "95 milyonun üzerinde parti üyesi ve 1,4 milyar nüfusun üzerindeki Çin halkı bu türden senaryoların başarılı olmasına asla izin vermeyecek" dedi.

Şi "Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir ve sadece Çin karakterli sosyalizm Çin'i geliştirebilir" diye konuştu.

'Çin sahte vaazları kabul etmeyecek'

Çin'in sindirildiği bir çağın sonsuza dek kapandığını belirten Şi Cinping, "başka kültürlerin kazanımlarından dersler çıkarmaya istekli ve yapıcı eleştirilere açık olduklarını" ancak sahte vaazları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Şi "Bize öğüt verme hakkını kendilerinde görenlerin sahte vaazlarını kabul etmeyeceğiz. Hiçbir başka ülkenin halkını sindirmedik, üzerlerinde baskı, tahakküm kurmadık ve bunu asla yapmayacağız. Aynı şekilde kimsenin bizi sindirmesine, üzerimizde baskı ve tahakküm kurmasına asla izin vermeyeceğiz. Buna kalkışanlar kafalarını 1,4 milyar insandan oluşan çelik bir duvara toslayacaklardır" dedi.

Çin'in ulusal savunma ve silahlı güçlerinin modernizasyonunu hızlandırması gerektiğini belirten Şi, Tayvan'dan da söz ettiği konuşmasında Çin'in adanın anakara ile birleşmesine duyduğu sarsılmaz bağlılığını koruduğunu dile getirdi. Şi "'Tayvan'ın bağımsızlığı'na yönelik herhangi bir girişimi tamamen yenmek için kararlı tedbir almalıyız ve ulusal yenilenme için parlak bir geleceği birlikte yaratmalıyız" dedi.

'İkinci yüzyıl hedefine ilerliyoruz'

100 yıl önce kurulan Çin Komünist Partisi'nin Çin halkının kaderiyle birlikte dünyayı da değiştirdiğini söyleyen Şi, Çin'in modernleşmesinin tarihsel olarak geri döndürülemez olduğunu kaydetti.

Çin'in birinci yüzyıl hedefini orta derecede müreffeh bir toplum yaratarak gerçekleştirdiğini söyleyen Şi bunun Çin'deki mutlak yoksulluk sorununun çözüldüğü anlamına geldiğini kaydetti. Şi "Şimdi Çin'i tüm açılardan büyük modern bir sosyalist ülke haline getirme şeklindeki ikinci yüzyıl hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.

Tiananmen Meydanı'nda kutlamalar

Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Tiananmen Meydanı'nda konserler verildi. Savaş uçakları ve helikopterlerin gösteri yaptığı kutlamalar sırasında top atışları da gerçekleştirildi.