Çin ordusu: Tayvan Boğazı'na giren ABD gemisini takibe aldık

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Boğazı'nda bir ABD savaş gemisinin tespit edilerek takibe alındığını açıkladı.

Global Times'ın haberine göre, ordu sözcüsü Zhang Chunhui, Doğu Komutanlığı'nın boğaza giriş yapan USS Curtis Wilbur adlı ABD destroyerini takibe aldığını bildirdi.

Zhang, "ABD Tayvan Boğazı'nda yeniden sorun çıkararak eski hilelerine başvuruyor ve boğazda barış ve istikrarı tehdit ederek bilinçli bir şekilde bölge güvenliğini sabote ediyor. Bu, ABD'nin bölgedeki en büyük güvenlik sorunu olduğunu açıkça gösteriyor" diye konuştu.

USS Curtis Wilbur gemisinin en son 18 Mayıs tarihinde Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Öte yandan, Tayvan medyası, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelişinden bu yana bunun boğazdan geçen 6. ABD gemisi olduğunu kaydetti.

ABD 7. Filosu'ysa, yaptığı açıklamada, geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin "rutin bir faaliyet" olduğunu öne sürdü.

ABD ve Çin arasındaki Tayvan gerilimi

Uluslararası olarak Çin'in parçası sayılan Tayvan, 2016 yılından beri bağımsızlık yanlılarınca yönetiliyor.

ABD resmen Tayvan’ı tanımadı ancak ada ile ilişkilerini gayriresmi olarak sürdürüyor. ABD, Tayvan’a her yıl milyonlarca dolar değerinde silah satıyor.