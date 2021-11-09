Fransız Katolik Kilisesi çocuk istismarı skandalından dolayı tazminat ödeyecek

Fransız Katolik Kilisesi, 70 yıl boyunca 330 binden fazla çocuğun istismar edildiğinin iddia edildiği bir raporun yayınlanmasının ardından mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.

Bağımsız bir komisyon tarafından yayınlanan raporda, 70 yıl boyunca yaklaşık 330 binden fazla çocuğun rahipler veya kilisedeki diğer kişiler tarafından istismar edildiği tahmin ediliyor. Fransız Katolik Kilisesi, tazminat ödemeleri için gayrimenkul varlıklarını satacak, yeterli gelmediği noktada ise kredi alacağını belirtti. Tazminat miktarı ise belirsizliğini koruyor.

Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) Başkanı Eric de Moulins-Beaufort yaptığı açıklamada, kilise adına “kurumsal sorumluluğu" kabul ettiklerini belirterek tazminat süreci için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Moulins-Beaufort, raporun ardından hissettiklerini ise, "Bu kadar çok insanın ne kadar acı çektiğini fark ettiğimizde içimizde tiksinti ve dehşet hissettik" sözleriyle ifade etti. (ANKA)