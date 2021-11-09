Çocuk istismarı operasyonu: 16 kişi yakalandı

İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları belirtilen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu kişilerin çocuk istismarı içerikli video dosyalarını gruplarda bulunan kullanıcılara para karşılığında sattıkları tespit edildi. İlk etapta söz konusu video dosyalarını satan ve satın alan 11 şüpheli şahıs tespit edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyalar kapsamında 5 kişinin daha belirlendiği aktarıldı. Çocukların kullanıldığı cinsel içerikli görüntüler ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında toplam 16 kişiye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum’da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)