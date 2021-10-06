Papa'dan Fransız Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalına ilişkin açıklama

Papa Francis, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 200 bini aşkın kişinin çocuk istismarına maruz kaldığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Olaydan dolayı "utanç" duyduğunu söyleyen Francis, "Mağdurlara yaşadıkları travma nedeniyle üzüntümü ve acımı ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Kilise'nin bu meseleleri merkeze koyma konusunda uzun bir süre beceriksiz kalması nedeniyle utancımı, utancımızı, benim utancımı belirtmek istiyorum" dedi.

Fransa'da yayınlanan bir rapor, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 216 bin kişinin çocuk istismarına maruz kaldığını ortaya koymuştu.