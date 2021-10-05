Fransa'da Katolik Kilisesi soruşturması: Son 70 yılda 216 bin çocuk istismarı vakası tespit edildi

Fransa'da yayınlanan bir rapor, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 200 bini aşkın kişinin çocuk istismarına maruz kaldığını ortaya koydu.

2 bin 500 sayfalık raporu hazırlayan bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauvé, Fransız basınına yaptığı açıklamada, tahminen üçte ikisi rahip olan 3 bin çocuk istismarcısının son 70 yılda kilisede çalıştığını aktardı.

Rapora katkı koyan istismar mağdurlarının derneği Parler et Revivre'in (Anlat ve yeniden yaşa) yöneticisi Olivier Savignac, Associated Press'e yaptığı açıklamada, mağdur sayılarının 216 bini bulduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Savignac, "Bu çok kahredici, çünkü 216 bin kişiye 3 bin saldırgan düşüyor, yani 70 mağdura bir sadırgan... Bu Fransız toplumu için, Katolik Kilisesi için korkunç" dedi.

Komisyon tarafından 2buçuk yılda hazırlanan raporun, mağdurların ve tanıkların dinlendiği ve 1950'dan bu yana var olan kilise, mahkeme, polis ve basın arşivlerinin incelenerek oluşturulduğu belirtildi.

Sauvé, yargıda halen incelenebilecek 22 suçlamanın savcılara iletildiğini bildirdi.