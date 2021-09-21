Çocuk istismarının yaşandığı Kuran kursu Nakşibendi tarikatına bağlı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, çocuk istismarının yaşandığı Arınç Kuran Kursu’nun Nakşibendi tarikatına bağlı olduğunu, denetleme görevinin Diyanet'te olduğunu yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Eski bir olayı neden gündeme getiriyorsunuz?”

Telefonun ucundaki ses böyle diyordu.

Küçük çocuklara cinsel istismarın yaşandığı Kuran kursuna dair sorularım vardı. Daha sağlıklı bilgi almak için kursun olduğu Türkoğlu ilçesindeki müftülüğü aradım. Bir yetkiliyle görüşmek istedim. Bunun üzerine kendisini “memur” olarak tanıtan müftülük personeli İrfan Aydoğan’la konuşmaya başladım.

Önceki Arka Bahçe’deki yazımı okumuşlar ve öfkelenmişlerdi. Girişteki soruyla muhatap oldum. İstismara uğrayan küçük çocuğun geçen yıl babasına açılmasıyla ortaya çıkan rezaletin duyulması rahatsız etmişti.

Yetmedi...

Müftülük personeline göre, yaşanan cinsel istismar bir hataydı sadece! Onu yazmam yerine, Kuran kurslarındaki başarılardan dolayı teşekkür etmem gerekirdi! Böyle denildi telefonda...

Hem müftülükle görüşmemde hem de diğer kaynaklardan edindiğim izlenim şu yöndeydi:

Hoca Ruhullah Çelik’in çocukları istismar ettiği Arınç Kuran Kursu’nun asıl sahibi bir tarikattı.

O tarikatın da Nakşibendi olduğu konuşuluyordu.

Tarikatın kollarından olan, kökeni Şeyh Ali Arınci’ye uzanan Arınç İlim Yayma Derneği çatısı altındaki bir Kuran kursuydu orası.

Diyanet ise sadece “denetlemekle” yükümlüydü.

Aileler çocuklarını doğu illerinden getirip teslim ediyordu.

Tüm bu denklem de tarikatların binlerce çocuğu nasıl içine hapsettiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyordu.