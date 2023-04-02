Fransa'ya göre Rusya ile Ukrayna arasında olası bir anlaşmanın 'olası tek adresi' Çin

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak CNN'e verdiği demeçte, Çin'in Moskova ile olan yakın ilişkisinin, Çin'in Ukrayna'da bir anlaşmaya aracılık edebilecek "dünyadaki tek ülke" olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki hafta Pekin'e yapacağı ziyaret öncesinde gelen yorum dikkat çekerken, haberde Fransız yetkilinin, "Çin'in dünyadaki birkaç ülkeden biri - belki de dünyadaki tek ülke - her iki taraf için de çatışmada 'oyun değiştirici' bir etkiye sahip olduğu açık" dediği aktarıldı

Çin Komünist Partisi'nin Şubat ayında 12 maddelik 'Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Pozisyon' açıklamasıyla Çin, kendisini Ukrayna'da potansiyel bir barış arabulucusu olarak konumlandırmıştı.