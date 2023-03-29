Zelenskiy, Şi Cinping'i Ukrayna'ya davet etti: 'Görüşmeye hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yayımlanan röportajında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısının başlamasından bu yana ikili arasındaki ilk doğrudan görüşme için Ukrayna'ya davet etti.

Associated Press'e Kiev'e giden bir trende verdiği röportajda Zelenskiy, "Şi'yi burada görmeye hazırız" diyerek, Şi Cinping'le görüşmek istediğini ifade etti.

'Çin'in bazı tekliflerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorum'

Zelenskiy, “Şi Cinping'le Rusya'nın geniş çaplı savaşından önce temasım oldu. Ancak tüm bu yıl boyunca, bir yılı aşkın bir süredir temas kurmadım” dedi.

Rusya'nın önemli bir müttefiki olarak görünen Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, özellikle son aylarda Pekin'in Moskova ile Kiev arasındaki çatışmanın sonlanması için arabulucu olabileceğini açıklamıştı. Şi Cinping'in Rusya-Ukrayna savaşı için barış arabuluculuğu açıklaması özellikle AB ve NATO'dan eleştirilere neden olmuştu.

Buna rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pekin'in 12 maddelik barış planını temel alarak yakın zamanda Çin liderliğindeki barış görüşmelerine açık olduğunun sinyallerini verdi. Zelenskiy bu ayın başlarında, "Çin'in bazı tekliflerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorum ve Çin ile bunun üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyorum" demişti.

Şi ile Zelenskiy arasında beklenen görüşme gerçekleşmedi

Şi Cinping'in geçen hafta Moskova'ya yapacağı ziyaret öncesinde The Wall Street Journal gazetesi, gezinin Ukrayna ve Çin devlet başkanlarına telefonda konuşma fırsatı verebileceğini bildirmişti. Ancak beklenen görüşme gerçekleşmezken, Putin ile görüşmesinin ardından Şi'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenlerini destekleyen bir ortak bildiriye imza atması dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Şi'nin Zelenskiy'den gelen bir daveti kabul edip etmeyeceği veya resmi olarak uzatılmış olup olmadığı soruya, konu hakkında bir yanıtı olmadığını belirterek, Pekin'in "Ukrayna dahil ilgili tüm taraflarla iletişimi" sürdürdüğünü söyledi.

Zelenskiy: Savaşı kazanamazsak taviz vermek zorunda kalırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP'ye verdiği röportajda, ülkesinin doğusundaki uzun soluklu bir savaşı kazanamadıkları takdirde, Rusya'nın Ukrayna'nın kabul edilemez tavizler vermesini gerektirebilecek bir anlaşma için uluslararası destek oluşturmaya başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Zelenskiy, Bahmut'un Rus güçlerinin eline geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bu zaferi Batı'ya, kendi toplumuna, Çin'e ve İran'a satacağını" iddia etti.

'ABD, bize yardım etmeyi bırakırsa kazanamayacağımızı biliyor'

AP'nin haberinde, Zelenskiy'nin ülkesinin başarısının büyük ölçüde, özellikle ABD ve Batı'dan gelen uluslararası askeri destek dalgalarına bağlı olduğunun "gayet iyi farkında" olduğu yorumunda bulunurken, ABD'de olası bir yönetim değişiminin Washington'un Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlamaya devam edip etmeyeceğini sorguladığı aktarıldı.

Zelenskiy, "ABD, bize yardım etmeyi bırakırsa kazanamayacağımızı gerçekten biliyor" dedi.

'Bahmut'ta yenilirsek toplum beni Rusya'yla uzlaşmaya zorlar'

"Küçük adımlarla ve küçük zaferlerle" ilerleyeceklerini belirten Zelenskiy, şimdiye kadarki en uzun savaş olan 7 aylık Bahmut savaşının kaybedilmesinin taktiksel bir yenilgiden daha maliyetli bir siyasi yenilgi olacağını ifade etti.

Zeleskiy, Bahmut'ta bir yenilginin baskısının hem uluslararası toplumdan hem de kendi ülkesinden hızla geleceğini belirterek, "Toplumumuz kendini yorgun hissedecek. Toplumumuz beni Rusya'yla uzlaşmaya zorlayacak" yorumunda bulundu.