Fon vurgununu böyle de kapatıyorlar: 5 milyar verdiler, tedbiri kaldırdılar

AKP'yi karıştıran fon vurgunundan kurtulmaya çalışan iktidar, krizin üzerini kapatma peşinde.

Vurgunda bir patron ailesi daha kurtarıldı.

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda, Astor Enerji patronları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi.

Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.

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