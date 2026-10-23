Taha Çakmak yeniden gözaltında: Kamu parasını fonlara yatırma karşılığında Tera'dan 1 milyon dolar aldığı öne sürüldü

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında yeniden gözaltına alındı.

Çakmak daha önce 14 Ekim'de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NTV'nin haberine göre yeni gözaltının nedeni rüşvet suçlaması. Soruşturma kapsamında elde edilen ifadelerde, Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın Tera grubuna ait fonlara yaptığı yatırımlar karşılığında gruptan 1 milyon dolar elden para aldığı öne sürüldü.

Çakmak’ın, bu yatırımlar karşılığında Tera grubuna ait hisselerde kişisel alım işlemleri yaptığı da iddialar arasında. Bazı hisse senetlerinde de menfaat sağladığı ileri sürülüyor.

Dün özel kalemi de gözaltına alınmıştı

Fon soruşturmasında dün de bir operasyon yapılmış, AKP'li Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 5 kişiden biri de Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur'du.

Taha Çakmak, geçen hafta yani fon balonu patladıktan neredeyse bir ay sonra görevinden ayrılmıştı. Ardından mal varlığına tedbir konulmuş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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Adı soruşturmaya nasıl girdi?

Çakmak’ın adı fon soruşturmasında ilk olarak 100 milyon liralık bir yatırım nedeniyle gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, yönettiği kurumun 100 milyon lirası Tera fonlarında değerlendirilmişti. Çakmak bu yatırımdan sorumlu tutuldu.

Çakmak’ın yalnızca yönettiği kurumun yatırımlarından değil, kendi yatırım işlemlerinden de inceleme altında olduğu anlaşıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Çakmak bir miktar parayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) "gönüllü iade" hesabına yatırdı. Ancak Çakmak’ın hangi fon ya da hisse işleminden ne kadar kazandığı, iade ettiği paranın miktarı bilinmiyor.

Taha Çakmak, Merkez Bankası ve BDDK’nın eski başkan yardımcılarından biri. Çakmak, adı fon vurgununa karışan üçüncü Merkez Bankası başkan yardımcısı oldu. Ondan önce Emrah Şener ve Erkan Kilimci de tutuklanmıştı. İkisinin imzası da 200 liralık banknotlarda bulunuyor ve ikisi de hâlâ tutuklu.

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